مشکلات ناشی از بارش برف در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمدزاده سه شنبه شب در نشست اضطراری ستاد بحران با انتقاد از اعضای ستاد بحران گفت: ستاد بحران در برخورد با پیامدهای سامانه بارشی اخیر عملکرد قابل قبول نداشت.

وی با اشاره به اینکه از سیل «مانسون» تابستان به خوبی عبور کردیم، عنوان داشت: با اولین بارش برف با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدیم.

استاندار گفت: برخی مناطق استان در خاموشی به سر می‌برند و جاده‌های روستایی مسدود شدند، اما هیچ کسی در این خصوص گزارشی به من ارائه نکرد.

احمد زاده تصریح کرد: از دیشب ۳۰ سانتی متر برف آمده، اما نتوانستیم آن را مدیریت کنیم.

استاندار با بیان اینکه انتظار بیشتری از ستاد بحران داشتم به قطعی برق اشاره کرد و گفت: قسمت‌های زیادی از شهر برق ندارند، این قابل قبول نیست.

وی خطاب به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: اگر اکیپ‌های شرکت برق جوابگو نبود، باید بعد از اذان صبح از ستاد بحران درخواست می‌کردید تا از یکی از استان‌های همجوار به کمک شما بیایند.

احمد زاده افزود: دلیل ندارد بگویید اکیپ کم است و دو سه روز طول می‌کشد تا برق وصل شود.

استاندار گفت: تا فردا ظهر همه استان باید در وضعیت عادی قرار گیرند و آب آشامیدنی، راه، برق، تلفن و اینترنت همه در شرایط عادی باشد و هیچ مسئولی هم نمی‌تواند بگوید امکانات نرسید، هرچه امکانات دولت، سپاه و شرکت نفت و گاز دارد، بسیج شود.

وی تصریح کرد: گزارشی از عشایر هنوز به دستم نرسیده است.

احمد زاده با بیان اینکه در مناطق گرمسیری مشکلی نداریم، خطاب به مدیران عنوان کرد: اگر با کمبودی مواجه بودید، چرا از مناطق گرمسیری درخواست کمک نکردید.

وی افزود: وقتی مطلع شدم بلافاصله خودم را به استان رساندم و از جاده‌ها و وضعیت برق بازدید کردم و فوراً دستور تشکیل جلسه را دادم.

استاندار با بیان اینکه مردم در مرکز استان برق ندارند و با مشکلات عدیده مواجه هستند، افزود: باید مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

استاندار با انتقاد از آب و فاضلاب عنوان کرد: چگونه ممکن است آب و فاضلاب نتواند برای ۲۴ ساعت آب شهر را تأمین کند و چگونه مخزنی برای شهر یاسوج پیش‌بینی نشده و این وضع قابل قبول نیست.