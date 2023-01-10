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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱:۱۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مشکلات ناشی از بارش برف در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود

مشکلات ناشی از بارش برف در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار رفع مشکلات ناشی از بارش برف در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمدزاده سه شنبه شب در نشست اضطراری ستاد بحران با انتقاد از اعضای ستاد بحران گفت: ستاد بحران در برخورد با پیامدهای سامانه بارشی اخیر عملکرد قابل قبول نداشت.

وی با اشاره به اینکه از سیل «مانسون» تابستان به خوبی عبور کردیم، عنوان داشت: با اولین بارش برف با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدیم.

استاندار گفت: برخی مناطق استان در خاموشی به سر می‌برند و جاده‌های روستایی مسدود شدند، اما هیچ کسی در این خصوص گزارشی به من ارائه نکرد.

احمد زاده تصریح کرد: از دیشب ۳۰ سانتی متر برف آمده، اما نتوانستیم آن را مدیریت کنیم.

استاندار با بیان اینکه انتظار بیشتری از ستاد بحران داشتم به قطعی برق اشاره کرد و گفت: قسمت‌های زیادی از شهر برق ندارند، این قابل قبول نیست.

وی خطاب به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: اگر اکیپ‌های شرکت برق جوابگو نبود، باید بعد از اذان صبح از ستاد بحران درخواست می‌کردید تا از یکی از استان‌های همجوار به کمک شما بیایند.

احمد زاده افزود: دلیل ندارد بگویید اکیپ کم است و دو سه روز طول می‌کشد تا برق وصل شود.

استاندار گفت: تا فردا ظهر همه استان باید در وضعیت عادی قرار گیرند و آب آشامیدنی، راه، برق، تلفن و اینترنت همه در شرایط عادی باشد و هیچ مسئولی هم نمی‌تواند بگوید امکانات نرسید، هرچه امکانات دولت، سپاه و شرکت نفت و گاز دارد، بسیج شود.

وی تصریح کرد: گزارشی از عشایر هنوز به دستم نرسیده است.

احمد زاده با بیان اینکه در مناطق گرمسیری مشکلی نداریم، خطاب به مدیران عنوان کرد: اگر با کمبودی مواجه بودید، چرا از مناطق گرمسیری درخواست کمک نکردید.

وی افزود: وقتی مطلع شدم بلافاصله خودم را به استان رساندم و از جاده‌ها و وضعیت برق بازدید کردم و فوراً دستور تشکیل جلسه را دادم.

استاندار با بیان اینکه مردم در مرکز استان برق ندارند و با مشکلات عدیده مواجه هستند، افزود: باید مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

استاندار با انتقاد از آب و فاضلاب عنوان کرد: چگونه ممکن است آب و فاضلاب نتواند برای ۲۴ ساعت آب شهر را تأمین کند و چگونه مخزنی برای شهر یاسوج پیش‌بینی نشده و این وضع قابل قبول نیست.

کد مطلب 5679169

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
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      درود بر استاندار محترم که شجاعت و شهامت لازم را دارد از اینکه کم کاری نموده و همچنین درود بر مردم صبور و آبدیده ی این استان زاگرس نشین چون کوه مقاوم و پابرجا
    • شهروند IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      آقای استاندار شما زیاد شرمنده شدی ولی هیچ کاری انجام ندادی
    • AE ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
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      عوض کنید مدیر کت شلواری بدرد نمی خورد
    • طناز IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      خاک تو سر ستاد بحران من ساکن یاسوجم از دیشب تا الان که نزدیک به صبح چارشنبه س بچه هام از سرما لرزیدن آب هم نداشتیم برای گرم کردن بچه ها مجبور شدیم تو آشپزخونه رخت خواب بندازیم از اجاق گاز استفاده کنم و درکنارش آب گذاشتم رو شعله ها که دچار گاز گرفتگی نشن و از ترس همین موضوع خودم نخوابیدم
    • طناز IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      خیلی ضعف مدیریت حس میشه متاسفم متاسفم که هیچ وقت این استان نیروی کارامد نداشته
    • سید AE ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      ایکاش همه مسولین اینجوری بودند دمت گرم استاندار
    • مجی IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      اینارو دور بنداز ...زباله دانی جای اون مدیران است که پیگیر نشدن فقط تازه زباله دان هم شرمنده مردم اون خطه است ولی مدیران بی لیاقت زبان دراز نه با چه رویی میگی ما خدمتگذار مردمیم ....درود بر استاندار محترم ولی برخورد بفرمائید اینا همان مدیران خائن هستن شک مکنید
    • ناشناس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      شیر مادر و نان پدر حلالت انصافاً حال کردم از این استاندار درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی مسول بی لیاقت

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