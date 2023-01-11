به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، باتوجه به صدور مجوز از بانک مرکزی فعالیت صندوق املاک و مستغلات بانک شهر طی روزهای آینده به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

صندوق املاک و مستغلات بانک شهر به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بتوانند واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را خریداری کرده و به جای خرید یک ملک به صورت مستقل، به صورت مشارکتی در بخش املاک فعالیت و سود دریافت کنند.

سرمایه گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات بانک شهر علاوه بر بازدهی مناسب ریسک کمتری را متوجه دارندگان واحدهای سرمایه گذار می‌کند.

این گزارش می‌افزاید، واگذاری املاک مازاد بانک شهر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راه‌اندازی این صندوق برای بانک است. استفاده از ظرفیت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه جهت واگذاری بهینه املاک بانک، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تحقق سود مناسب نیز از مزایای تأسیس صندوق املاک و مستغلات بانک شهر است.

شایان ذکر است، تحقق آثار مالی این موضوع برای بانک شهر منوط به تأسیس و فعالیت صندوق مذکور است که مراحل متعاقب آن در جریان پیگیری است که به محض تحقق به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.