به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، هیئت داوران بخشهای «مستند» و «فیلم داستانی» سیزدهمین دوره این جشنواره را معرفی کرد.
اسامی داوران این دوره از جشنواره به همراه کارنامه آنها را در ادامه میخوانید.
بخش مستند حافظه ملی
مهدی نقویان
مهدی نقویان متولد ۱۳۶۱ در بابل، دارای مدرک کارشناسی در رشته کارگردانی دانشکده صداوسیما بوده و از همان دوران دانشجویی با مؤسسه روایت فتح آشنا و در همان جا مشغول به کارشده است. وی طی چند سال اخیر یکی از پرکارترین مستندسازان جبهه فرهنگی انقلاب بوده و جز رکوردداران دریافت جایزه در جشنواره عمار است. «نگهبان آرا»، «انتخاب ۱۰» و «گاو خشمگین»، «در برابر طوفان» و «ارثیه پدری» ازجمله آثار او است که با حواشی و واکنشهای مختلفی هم روبرو شده است. نقویان، موفق به دریافت جوایز ویژه «دستکش ننه عصمت» و «موزائیک مرگ بر آمریکا» از جشنواره عمار شده است. ایشان در دورههای پنجم، نهم، دهم و دوازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئتداوران بخش نماهنگ بوده است.
امیر مهریزدان
امیر مهریزدان، تصویربردار، مدیر فیلمبرداری، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون است. او کار حرفهای خود به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم داستانی «تاکسی مدرسه» شروع کرده است. او در کارنامه خود، کارگردانی مستندهایی مانند «فصل سیب»، «۴۴ نفر»، «نغمه سرا»، «از ساقه تا صدر»، «شکوفههای زمستان» و همچنین تهیهکنندگی مستندهایی مانند «عابدان کهنز»، «پیشمرگان»، «داغ قرهباغ» و… همچنین را دارد. وی هماکنون مدیر مرکز «سفیر فیلم» از مجموعههای فعال در حوزه مستندسازی جبهه فرهنگی انقلاب است. ایشان در دورههای دهم، یازدهم و دوازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش فیلمما و مستند بوده است.
محمدرضا کائینی
پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر و روزنامهنگار. او در حال حاضر، دبیری سرویس تاریخ روزنامه جوان را برعهده دارد. ایشان در دوره یازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئتداوران بخش مستند حافظه ملی بوده است.
محمدحسن روزیطلب
محمدحسن روزیطلب، متولد ۱۳۶۲، عضو هیأت موسس و سردبیری پایگاه اطلاعرسانی رجانیوز است. وی عضویت در کمیسیون رسانه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و دبیر تحریریه نشریه برداشت اول (۱۳۸۵-۱۳۸۸)، مشاور استاندار فارس (۱۳۸۶-۱۳۸۸)، دبیر سیاسی روزنامه ایران (۱۳۸۷-۱۳۸۸) و عضو شورای سردبیری روزنامه ایران و سردبیر ویژه نامههای رمز عبور ۱-۵ (۱۳۸۹-۱۳۹۰) را نیز تجربه کرده است. روزیطلب سردبیر چند ویژهنامه تاریخی از جمله «۳۰ سال پس از جراحی بزرگ (روزنامه جوان)»، «میوه ممنوعه (هفتهنامه ۹ دی)» و… و نویسنده کتابهای «تکیهگاه بررسی نقش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری»، «تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان (با همکاری امیرحسین ثابتی)» و «ترکیب التقاط و ترور بررسی عملکرد و اسناد گروه فرقان» نیز است. ایشان همچنین در دورههای پنجم، هفتم، هشتم و دهم جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش مستند بوده است.
سیدحامد ترابی
سید حامد ترابی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و مسئول دفتر تاریخ شفاهی شیراز، از جوانان فعال شیرازی در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی و مدیر سابق گروه مطالعات دیپلماسی ایران بوده است.
بخش مستند نهضت جهانی مستضعفین
احسان صفرزاده
احسان صفرزاده دانش آموخته رشته فرهنگ و ارتباطات، دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه؛ وی نویسنده کتاب ماورا مرز است.
مرضیه هاشمی
مرضیه هاشمی فارغالتحصیل رشته ارتباطات و خبرنگاری از آمریکا، خبرنگار، مستندساز و گوینده اخبار آمریکایی-ایرانی است. وی در سال ۱۹۷۹ با شنیدن اخبار و اطلاعاتی در مورد انقلاب اسلامی ایران، شروع به مطالعه در زمینه اسلام کرد و دین اسلام را برگزید. خانم هاشمی در ۲۳ دیماه ۹۷ برای عیادت از برادرش که مبتلا به سرطان است به آمریکا سفر کرد که در فرودگاه بینالمللی لامبرت ست لوی آمریکا توسط FBI بازداشت شد. او اکنون مجری پرس تیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. ایشان در دوره ششم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئتداوران بخش بیداری اسلامی، ایران و آمریکا بوده است.
سربازروحالله رضوی
سربازروح الله رضوی متولد سال ١٣۵٩ در کشمیر هندوستان است. سرباز روح الله در حال حاضر با خانوادهاش در ایران زندگی میکنند. او بعد از آنکه از مقطع فوق لیسانس مهندسی راه آهن برقی در دانشگاه علم و صنعت تهران فارغالتحصیل شد در سال ۸۹ و بعد از ۱۰ سال زندگی در تهران؛ به قم بر میگردد و در جامعه المصطفی العالمیه جایی که طلاب غیر ایرانی درس طلبگی میخوانند مشغول به تحصیل میشود. وی مجری سینما و تلویزیون است و از مهمترین آثار ایشان میتوان به فعالیت در برنامه «هم قصه» اشاره کرد.
حجت الاسلام محمدحسین جمالزاده
محمد حسین جمالزاده متولد ۱۳۶۹؛ دانش آموخته کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین؛ از فعالیتهای ایشان میتوان به سر دبیری و مجری گری برنامه رادیویی منظریه در شبکه رادیویی جوان، سر دبیری و مجری گری برنامه تلویزیونی مکتب در شبکه یک سیما، دبیر اجرایی کارگاه بین المللی عودة القرن «فلسطین» و … اشاره کرد.
سیدسلیم غفوری
سید سلیم غفوری متولد ۱۳۵۲ در رشت، کارگردان و تهیهکننده مستند، فعال فرهنگی، دانشآموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی از سال ۹۱ مدیر گروه بخش مستند شبکه افق و همچنین از سال ۹۵ مدیر شبکه مستند سیما بوده و مدیریت اجرایی مرکز فرهنگی میثاق، دبیری اتحادیه بینالمللی امت واحده و عضویت در شورای مستند مرکز مستند سوره حوزه هنری را در کارنامه اجرایی خود دارد. او در کسوت کارگردان آثاری ازجمله عراق سرزمین جنگها، آخرین فرزندان سومالی، کشمیر بهشت فراموششده را تولید کرده و آثار نسیم حیات، جنگ پنهان، پارسیان زنگبار، آسیاییهای به غزه میروند، کاروان آزادی، مرزبانان، قیام صحرا، اسرار زندان ابوسلیم، نیمهی خاموش، خوابهای سیاه و …ازجمله تولیدات او در عرصه تهیهکنندگی بوده است. او هم اکنون قائم مقام معاون سیما در رسانهی ملی است.
از دیگر فعالیتهای آقای غفوری فعالیت جذب، آموزش و سازماندهی جوانان مستعد در راستای تشکیل گروههای متعدد مستندسازی؛ برنامهریزی و مدیریت کاروان آسیایی شکست حصر غزه؛ برنامهریزی و مدیریت کاروان زائران صلح سوریه با حضور هنرمندان کشورمان در سوریه؛ برنامهریزی، هماهنگی و اعزام گروههای مختلف مستندساز به نقاط بحرانی منطقه و جهان اسلام، است. همچنین ایشان در دورههای دوم، چهارم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و یازدهم عضو هیئت داوران بخش مستند نهضت جهانی مستضعفین بوده است.
داوران مستند نقد درون گفتمانی
حجتالاسلام محسن قنبریان
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قنبریان، پژوهشگر حوزۀ اجتماعی سیاسی اسلام از اساتید حوزه علمیه و یکی از علمای مردمی و انقلابی شهرستان بهبهان است. ایشان در دوره دهم و یازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئتداوران بخش مستند نقد درون گفتمانی بوده است.
محمدصادق کوشکی
دکتر محمدصادق کوشکی، نویسنده، محقق، پژوهشگر مسائل سیاسی، که در سال ۱۳۶۹ وارد دانشگاه امام صادق (ع) شده و در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کرده و دارای دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. کوشکی اکنون عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران است و سابقه ریاست دفتر هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی را در کارنامه خویش دارد و در حوزه طنز نیز صاحبنظر و مؤلف است. از وی چندین کتاب و دهها مقاله در خصوص اندیشه سیاسی اسلام، اندیشههای امام خمینی (ره)، غربشناسی، جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم و مسائل جهان اسلام، که در نشریات مختلفی به چاپ رسیده، موجود است. ایشان در دورههای هفتم، یازدهم و دوازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش نقد، مقاله و پژوهش سینمایی، حافظه ملی و مستند بوده است.
میثم ظهوریان
میثم ظهوریان دارای مدرک دکترای مدیریت رفتاری است و ریاست مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد را برعهده دارد. او مسئولیتهایی چون مدیریت توسعه و تحول آستان قدس رضوی، مدیریت دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و مدیریت اندیشکدۀ توسعۀ منطقهای خراسان را در کارنامه کاری خود دارد. ایشان هم چنین در دوره دوازدهم جشنواره عمار داور بخش نقد، مقاله و پژوهش سینمایی بودهاند.
داوود مرادیان
متولد ۱۳۵۸، بیش از هفت هزار دقیقه مستند و داستانی تدوین و کارگردانی کرده است که بیشتر آثارش مربوط به دفاع مقدس میشود. مجموعه مستند شش قسمتی «کلاشینکفهای آمریکایی»، «رویای آجری»، «چهل و سه روز»، «بعد حصر»، «دشمن ملت» و… از جمله کارهای مستند اوست. تاکنون دو کتاب «لنزبازی» و «دوربین بازی» نیز به قلم او منتشر شده است. از مهمترین ساختههای این فیلمساز جوان میتوان به مستند گیلن باره اشاره کرد. مرادیان همچنین تهیه کنندگی مستند اوینلند را به عهده داشته است. ایشان در دورههای یازدهم و دوازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش فیلم داستانی و حافظه ملی بوده است.
سعید شعرباف تبریزی
سعید شعرباف تبریزی متولد ۱۳۶۰؛ کارشناس ارشد مدیریت و دکتری برق دانشگاه فردوسی مشهد. ایشان هم اکنون به عنوان شهردار شهر کرمان مشغول به فعالیت هستند و از سوابق مسئولیتی ایشان میتوان به مدیر عاملی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، مشاور دفتر بررسیهای راهبردی دفتر تولیت آستان قدس رضوی، مسئول دبیرخانه پیوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و عضو حقیقی شورای بین الملل و شورای فرهنگی اساتید دانشگاه امام رضا (ع) اشاره کرد.
داوران بخش ویژه مستند آرمانِ روحالله
محمدحسن یادگاری
محمد حسن یادگاری کارگردان، نویسنده و فیلمساز اهل ایران است. او کارگردانی فیلمهای مستند بهت میاد و فوتبال علیه دشمن را برعهده داشته است. اولین کار رسمی مستند یادگاری ناگفتههایی از نامهایی نه چندان دور بوده است. مستندهای داوطلبین عزیز، به وقت مادری، بار دیگر مردی که دوست میداشتیم «برنده جایزه ویژه بخش مستند جبهه فرهنگی انقلاب در ششمین جشنواره عمار»، باشگاه شهرت «برنده فانوس بهترین فیلم مستند بخش جنگ نرم» و روزی روزگاری گل آقا از دیگر ساختههای او هستند. ایشان همچنین در دوازدهمین جشنواره عمار داور بخش فیلم ما بوده است.
محمدرضا بورونی
محمدرضا بورونی کارگردان و تهیه کننده سینما؛ پژوهشگر حوزه خانواده و جنسیت؛ وی اکنون مدیر مرکز مستند سفیر فیلم است؛ از آثار وی میتوان به کارگردانی مستند پرزیدنت آکتورسینما «برنده فانوس بهترین فیلم بخش مستند در هشتمین جشنواره عمار» و تهیه کنندگی مستند ایکسونامی اشارع کرد.
ابوالفضل اقبالی
ابوالفضل اقبالی، دکتری علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده است. از مهمترین کتابهای ایشان میتوان به از ماست، به «دخترم، از گشت ارشاد تا چادر المیرا و آیا او کارگر بود؟» اشاره کرد.
حسن صنوبری
حسن صنوبری دانشآموختۀ فلسفۀ غرب از دانشگاه شهید بهشتی و فارغالتحصیل زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علّامه طباطبایی است. وی به دلیل سردبیری سایتهای ادبی، برگزیدۀ جایزههایی چون «نهمین جشنوارۀ رسانههای دیجیتال» و «دومین جشنواره کتاب در فضای مجازی» شده است. صنوبری در عرصۀ پژوهش فعالیت جدی دارد و شعر آئینی را میتوان از دغدغههای اصلی وی دانست.
سیدعلی سیدان
سید علی سیدان روزنامهنگار فرهنگ و علوم انسانی؛ تولیدکننده پادکست و برنامه رادیویی و مسئول بخش کشف و پرورش استعداد در مؤسسه «سلوک» است. ایشان در دوره یازدهم جشنواره فیلم عمار عضو هیئت داوران بخش فیلم ما بوده است.
داوران بخش مستند ملت قهرمان، جنگ اقتصادی و رؤیای ایرانی
محمدرضا شرفی خبوشان
محمدرضا شرفی خبوشان، نویسنده، شاعر و مدرس ادبیات فارسی، متولد ۱۳۵۷، اهل ورامین است که پیش از انتشار رمان «عاشقی به سبک ون گوک»، مجموعه داستان «بالای سر آب ها» و رمان «موهای تو خانه ماهی هاست» را در زمینه داستانی و همچنین مجموعههای «از واژهها تهی» و «نامت را بگذار وسط این شعر» را در زمینه شعر منتشر کرده بود. مجموعه داستان «بالای سر آب ها» ی شرفی خبوشان، برنده کتاب سال دفاع مقدس و کتاب «موهای تو خانه ماهی هاست» برگزیده پنجمین جشنواره داستان انقلاب شده بود. رمان «عاشقی به سبک ون گوگ» پنجمین اثر اوست که موضوعی پیرامون پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ دارد و نامزد جایزه جلال شده بود. وی برای رمان بیکتابی برندهٔ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات و نثر معاصر در دوره سی و پنجم شد.
مجید بذرافکن
مجید بذرافکن، متولد ۱۳۶۰ در دزفول، دانشآموخته کارشناسی ارشد «معارف اسلامی و علوم سیاسی» دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری تدریس انقلاب اسلامی است. وی در کنار تدریس در دانشگاه امام حسین (ع)، بهعنوان کارشناس مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز فعالیت میکند. مجموعه «ایران بیست» شامل بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی از نگاه مؤسسات معتبر غربی، از آخرین فعالیتهای پژوهشی بذرافکن محسوب میشود. ایشان در دورههای یازدهم و دوازدهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش فیلم داستانی و حافظه ملی بوده است. ایشان در دورههای پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئتداوران بخش مستند بوده است.
مسعود ملکی مشهور
مسعود ملکی مشهور، مدیر مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه)، قائم مقام سابق دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است؛ تهیه کننده مستند ما اقتصاد دانیم «برنده فانوس بهترین فیلم بخش اقتصاد مقاومتی در پنجمین دوره جشنواره عمار» و قهرمان خانه ما، تک چرخ تا پل ژاپنی، اگلانتین و بنبست شکن «برنده لوح افتخار بهترین فیلم بخش ملت قهرمان در جشنواره یازدهم عمار»؛ایشان همچنین در دوازدهمین جشنواره عمار داور بخش مستند بوده است.
فاطمه آتانی
فاطمه آتانی اهل مازندران، کارشناسی کارگردانی تئاتر و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون دارد و ابتدا کار خود را با تئاتر شروع کرده است ولی به سراغ فیلم سازی رفته است، مستند سفره خالی و کُرکم از جمله آثار وی به شمار میآید.
حمیدرضا مقصودی
حمیدرضا مقصودی فارغالتحصیل کارشناس ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع)؛
داوران بخش مستند تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
محمدعلی صمدی
محمدعلی صمدی پژوهشگر تاریخ معاصر؛ ایشان نگارش کتابهای دفاع مقدسی «داس و شمشیر»، «او یک ملت بود» و «تکرار یک تنهایی»، و نویسندگی و کارگردانی برنامههای تلویزیونی «نگاتیو»، «رادیو اروند» و … را در کارنامه دارد. ایشان در دوازدهمین دوره جشواره عمار عضو هیئت داوران بخش مستند تاریخ فرهنگ اجتماعی بوده است.
صدرا عبدالله شاکری
صدرا عبدالله شاکری تهیه کننده و مستندساز؛ او تهیه کنندگی فیلم مستند شهریاری از ملک قرآن و بیا تا برویم و اباشه «برنده لوح افتخار بهترین فیلم مستند بخش ملت قهرمان جشنواره دوازدهم عمار» را در کارنامه هنری خود دارد.
سمیه ذاکری خطیر
سمیه ذاکری خطیر متولد ۱۳۶۰؛ کارشناس ارشد علوم قرآنی؛ تهیه و کارگردان؛ از آثار ایشان میتوان به برفراز چارزبر، اگلانتین، پیشمرگان عرب، منفی ۱۸ درجه «نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند بخش ملت قهرمان»، مَتَل و خشابهای خالی اشاره کرد.
امیر سعادتی
مهندس امیر سعادتی متولد ۱۳۵۹ در شهر مشهد، نویسنده، روزنامهنگار، عضو شورای سردبیری و معاون سردبیر روزنامه قدس است. وی همچنین سابقه عضویت در تحریریه روزنامه شهرآرا، ماهنامه سوره و مجله فرهنگی تحلیلی «راه» را در کارنامه دارد.
ایشان در دوره ششم و نهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش برنامه تلویزیونی و بخشهای تلویزیون اینترنتی، آیتمهای تلویزیونی، موشن گرافیک و کلیپ و گزارش خبری بوده است.
حجت الاسلام سیدمحمد انجوینژاد
حجت الاسلام انجوی نژاد متولد سال ۱۳۴۷؛ مدیر و مسئول کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز؛ دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس، عضو هیأت مدیره مجمع فرهنگی یسری و هیأت مدیره جامعه ایمانی مشعر هستند؛ از مهمترین اثرات ایشان میتوان به کتاب حماسه یاسین، مجموعه کتب لختههای دل و کتاب انسان و نفس، اثرات ایمان، گناهان و هم نفس اشاره کرد.
داوران بخش فیلم داستانی
حسن عباسی
متولد ۱۳۴۵ در ازنا (لرستان) و دانشآموخته علوم استراتژیک و عضو هیئتعلمی دانشگاه است. از فعالیتهای او میتوان به برگزاری دورههای مختلف «غربشناسی فلسفی، فرهنگی و استراتژیک»، کلاسهای دکترینال جامع و همچنین دورههای «کلبه کرامت» اشاره کرد. وی تابهحال بیش از ۱۴۰ کنفرانس علمی در داخل و خارج کشور برگزار کرده و متجاوز از ۳۱ جلد کتاب در حوزههای مختلف علوم استراتژیک به رشته تحریر درآورده است. عباسی در حال حاضر، رئیس مرکز «بررسیهای دکترینال امنیت بدون مرز ایران» و مؤسسه اندیشکده یقین است. وی همچنین داوری بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر را بر عهده داشته و از اعضای هیئتداوران ادوار جشنواره عمار در بخشهای مستند و فیلم داستانی بوده است.
محمدتقی فهیم
محمدتقی فهیم متولد ۱۳۳۵ در تربتحیدریه بوده و بیش از ۳۰ سال در عرصه مطبوعات و هنر فعالیت مستمر داشته است. عضویت در آکادمی و عضو شورای عالی حل اختلاف خانه سینما، مسئولیت صفحه سینمایی روزنامه کیهان، معاونت ارزشیابی، سردبیری نشریه روزانه بیستمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوان اصفهان، عضویت در شورای مرکزی و نایبرئیسی انجمن منتقدان نویسندگان سینمای ایران ازجمله سوابق فهیم است. ایشان در دوره چهارم، ششم، دهم، یازدهم و داوزدهم جشنواره مردمی فیلم عمار به ترتیب عضو هیئتداوران بخش نقد مقالات و بخش نقد، مقالات و پژوهشهای سینمایی (۲ دوره)، مستند و فیلم داستانی بوده است.
محسن علیاکبری
محسن علی اکبری تهیه کننده سینما اهل ایران است. وی دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او تهیه کنندگی فیلمهای سینمایی بسیاری همچون تلفن همراه رئیس جمهور، کتاب قانون، همیشه پای یک زن در میان است و مریم مقدس را برعهده داشته است.
جهانگیر الماسی
جهانگیر الماسی متولد ۱۳۳۴ در تهران، فارغالتحصیل مقطع کارشناسی رشته شیمی از دانشگاه جندیشاپور و مقطع کارشناسی ارشد حقوق روابط بینالملل در سال ۱۳۵۵ است. وی فعالیت هنری خود را در تئاتر از سال (۱۳۴۸) در اهواز آغاز کرد و با بازی در فیلم «ریشه در خون» به کارگردانی سیروس الوند وارد سینما شد. او در کنار فعالیت هنری خود در سینما، تئاتر و تلویزیون بهعنوان منتقد هنری و نویسنده در زمینههای تحقیق در فلسفه هنر شرقی و تاریخ مذهب در مطبوعات دارای تجاربی است.
تشکیل گروه تئاتر آژیده با پرویز بشردوست (۱۳۵۲)، فعالیت در واحد فرهنگی تلویزیون و انتشار نشریه نوشین (۵۹ – ۱۳۵۸) از کارهای اولیه جهانگیر الماسی بودهاند.
تدریس در دانشگاهها و مدارس، عضویت در کمیتههای انتخاب فیلم فجر، کمیته انتخاب انجمن جوانان ایرانی، و انجمن فیلم داخلی جوانان، عضو کمیته انتخاب جشنواره دوسالانه میراث ایرانی و داوری در جشنوارهی یونیکا (۱۹۹۴)، از دیگر فعالیتهایش به شمار میآید. این هنرمند نامزد ۵ سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر و عضو هیئتداوران بخش داستانی چهارمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار بوده است.
مهران رجبی
مهران رجبی متولد ۱۳۴۰ کرج، لیسانس گرافیک از دانشگاه تهران و فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس است. بازی در سینما را از سال ۱۳۷۸ با "کودک و سرباز" به کارگردانی رضا میرکریمی آغاز کرد. یکی از بهترین کارهای او حضور در سریال «روزگار قریب» در سال ۱۳۸۶ بود که نقش میرزا علی اصغر پدر دکتر قریب را ایفا میکرد.
گفتنی است اختتامیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، ۲۲ دی ماه سینما فلسطین محل اکران مرکزی آثار منتخب این رویداد، برگزار میشود و در این مراسم، از برگزیدگان بخشهای اعلام شده تقدیر میشود.
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