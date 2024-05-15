به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده با تصمیم هیأت مدیره باشگاه تراکتور تبریز مدیرعامل این تیم باقی ماند تا یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های او انتخاب سرمربی برای فصل آینده باشد. تراکتور که در سه بازی گذشته نتیجه‌های قابل قبولی با حمید مطهری به عنوان مربی موقت گرفته است در فصل پیش رو با چالش انتخاب سرمربی روبروست.

یحیی گل محمدی که گزینه نخست تراکتوری‌ها برای فصل آینده بود هنوز موفق به امضای قرارداد نشده تا محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور اجازه مذاکره با گزینه‌های خارجی را بدهد اما همچون گذشته خودش درباره سرمربی تیم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

از این رو نصیرزاده بدون توجه به تمام گزینه‌های داخلی قرار است رزومه چند سرمربی مطرح خارجی را بررسی کرده و در اختیار زنوزی برای تصمیم‌گیری قرار دهد تا در صورت عدم حضور گل محمدی سرمربی بعدی تراکتور خیلی زود انتخاب شده و کارش را با این تیم ادامه دهد.

این در حالی است که گفته شده بود در صورتیکه مطهری بتواند جایگاه سوم جدول را در لیگ برتر و مقام قهرمانی در جام حذفی را با تراکتور کسب کند به عنوان سرمربی تیم معرفی خواهد شد اما زنوزی تمایلی به این موضوع ندارد.