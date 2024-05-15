به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، میلاد شجره بازیگر نقش اصلی فیلم کوتاه «پیله» به کارگردانی سعید بجنوردی موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگری مرد در بخش فیلم‌های جنوب غرب در پانزدهمین جشنواره فیلم های مستقل در ویرجینا آمریکا شد.

این جشنواره در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و مراسم اعلام جوایز آن در هتل واشنگتن دالس ماریوت در ویرجینیا برگزار شده است. فیلم کوتاه «پیله» توسط ماداکتو پیکچرز به جشنوارهای جهانی عرضه می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سعید بجنوردی، بازیگران: میلاد شجره، محمود کنش‌لو، صدف برادران، سارا حق‌گو، صدف حق‌گو، مرتضی موسوی و زهرا خضوئی، مدیر فیلم‌برداری: محمد حدادی، تدوین: عماد خدابخش، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: ابوالفضل فراز، طراح گریم: محمود دهقانی، طراح صحنه: سعید مربی، صدابردار: محسن نانکلی، طراح لباس: نفیسه ناصرنیا، اصلاح رنگ و نور: علیرضا قادری اقدم، فیلمبردار: محمد بجنوردی، منشی صحنه: فائزه فرزام، عکاس: نوشین جعفری، دستیار اول و برنامه‌ریز: مهرداد نژاد، طراح پوستر: علی فراورده.

این فیلم داستانی پسری به اسم موسی را روایت می‌کند که در بمباران‌های جنگ دچار شوک عصبی شده و از برقراری ارتباط با دیگران عاجز است. میلاد شجره بعنوان بازیگر اصلی در این فیلم نقش آفرینی می‌کند.