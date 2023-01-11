  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

زخمی شدن چندین نفر در حادثه حمله با چاقو در متروی پاریس

زخمی شدن چندین نفر در حادثه حمله با چاقو در متروی پاریس

حادثه حمله با چاقو در یکی از ایستگاه های مترو در پاریس ، چندین زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از زخمی شدن چندین شهروند فرانسوی در پی حمله یک فرد با چاقو به آنها، در ایستگاه مترو «گار دِ نور» در پاریس خبر داد.

پلیس فرانسه با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در پی حمله یک فرد با سلاح سرد به شهروندان در ایستگاه مترو گار د نور در شمال پاریس، چندین نفر زخمی شدند.

بنابراین گزارش، پلیس فرانسه موفق شده است که فرد مهاجم را بازداشت کند.

همچنین حرکت قطارها پس از توقفی کوتاه در پی این حادثه به حالت عادی بازگشته است. پلیس فرانسه در اطراف ایستگاه مترو گار د نور نیز کمربند امنیتی ایجاد کرده است.

کد مطلب 5679484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها