زخمی شدن چندین نفر در حادثه حمله با چاقو در متروی پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از زخمی شدن چندین شهروند فرانسوی در پی حمله یک فرد با چاقو به آنها، در ایستگاه مترو «گار دِ نور» در پاریس خبر داد.

پلیس فرانسه با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در پی حمله یک فرد با سلاح سرد به شهروندان در ایستگاه مترو گار د نور در شمال پاریس، چندین نفر زخمی شدند.

بنابراین گزارش، پلیس فرانسه موفق شده است که فرد مهاجم را بازداشت کند.

همچنین حرکت قطارها پس از توقفی کوتاه در پی این حادثه به حالت عادی بازگشته است. پلیس فرانسه در اطراف ایستگاه مترو گار د نور نیز کمربند امنیتی ایجاد کرده است.