پایان حادثه امنیتی در کنسولگری ایران در پاریس/ بازداشت عامل حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع موثق گزارش دادند که پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی این کشور با ورود به ساختمان کنسولگری ایران در پاریس، فرد مهاجم را بازداشت کرده‌اند.

بنابراین گزارش، تلاش برای بازداشت افرادی که احتمالاً مرتبط به این فرد مهاجم بوده‌اند.

ساعتی پیش یک خبرگزاری غربی از حادثه امنیتی در ساختمان کنسولگری ایران در پایتخت فرانسه خبر داد.

رویترز در این باره گزارش داده بود که پلیس فرانسه روز جمعه مقابل ساختمان کنسولگری ایران در پاریس را که در اطراف آن مردی تهدید به منفجر کردن خود کرد، محاصره کرده است.

پلیس اعلام کرد که در صحنه حضور دارند و از مردم خواسته است از نزدیک شدن به صحنه حادثه خودداری کنند.