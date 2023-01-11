ابراز امیدواری وزیر نفت از پشت سر گذاشتن زمستان بدون قطعی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش‌های هواشناسی که پیش بینی شده است یک جبهه هوای بسیار سرد سیبری را در کشور داشته باشیم و این برودت هوا تا هفته اول بهمن ادامه داشته باشد، اظهار داشت: در حال حاضر هم در مناطق شمالی و نیز کل کشور دمای ۲۱ استان زیر صفر است و یخبندان داریم. الحمدالله با تدابیر خوبی که وزارت نفت و شرکت ملی نفت و گاز در بحث تولید حداکثری گاز از میادین مشترک و مستقل اندیشیده و با توجه به اینکه همه خطوط ما از قبل تعمیر شده‌اند، مشکلی در تأمین گاز کشور نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: امروز در پیک مصرف گاز هستیم سعی داریم توزیع گاز را مدیریت کنیم، خط قرمز ما مصرف خانگی است و به دستور رئیس جمهور اولویت اول وزارت نفت همین است. ما از یک ماه پیش به ۲۶ میلیون مشترک گازی در کشور گفته بودیم که رعایت کنید و بهینه مصرف کنید و راه‌های مصرف بهینه را هم آموزش دادیم. درخواست کردیم از مردم که در خانه لباس گرم بپوشند و در محیطی که کار یا زندگی می‌کنیم یک درجه فشار گاز یا درجه بخاری را کاهش دهیم. هر یک درجه که کم کنیم، ۲۵ میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی می‌شود.

وزیر نفت اضافه کرد: بعضی از مدیران و کارکنان ما در سکوها و پالایشگاه‌ها چهار هفته است که اجازه ندارند به خانه بروند و شرایط سختی دارند. از این رو از هم وطنانمان می‌خواهم بخاری‌ها را کمتر کنید و سیستم گرمایش در اتاق و محیطی که استفاده نمی‌شود را خاموش کنید. وظیفه ماست که گاز را به مردم برسانیم و این طور نیست که بگوییم استفاده می‌کنیم، پولش را می‌دهیم، بله پولش را می‌گیریم، اما هر جا خارج از الگوی مصرف بود اول اخطار می‌دهیم و بعد قطع می‌کنیم، بعد گله مند نشوید.

وی خاطرنشان کرد: در دولت هم همین امروز دماسنج گذاشتند و دیدند که مصرف بهینه است. ما مراقبت و نظارت را از ارگان‌های دولتی شروع می‌کنیم و به مجتمع‌های مسکونی می‌گوئیم که رعایت کنید. این دستورالعمل از یک ماه پیش ابلاغ شده است که یک ساعت قبل از شروع کار وسایل گرمایش را روشن کنید و یک ساعت قبل از پایان کار باید خاموش شود.

اوجی با بیان اینکه وزارت نفت تمام تلاشش را کرده است و می‌طلبد مردم عزیز کمک کنند تا این گاز را به تمام مردم برسانیم، گفت: ما بزرگترین شبکه گازرسانی دنیا را داریم، بیش از ۴۸۰ هزار کیلومتر شبکه گاز رسانی داریم. بنده موظف هستم گاز مردم را تأمین کنم. این هوای سرد سابقه نداشته است، این هوا را احتمالاً در هفته اول بهمن هم داریم و ماندگار است. ممکن است افت فشار ایجاد شود اما امیدواریم با همکاری مردم مشکلی در مصرف خانگی ایجاد نشود.

وی در پایان در رابطه با اینکه دمای وسایل گرمایش خانه خودتان چند است گفت: دمای خانه من ۲۱ تا ۲۲ است به محض اینکه وارد خانه می‌شوم سریع لباس گرم و جوراب می پوشم و نمی‌گذارم اسراف شود. امیدوارم زمستان را بدون قطع گاز خانگی پشت سر بگذاریم.