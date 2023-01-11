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کد مطلب 5679950
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۴۶

خرید ۷ هزار خودرو با حساب‌های دیگران توسط یک دلال خودرو!

خرید ۷ هزار خودرو با حساب‌های دیگران توسط یک دلال خودرو!

روایت طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اوضاع نابسامان خودرو را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • سیدجعفرکاظمی IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      68 1
      پاسخ
      عزیزم گرفتن جلو کار این افراد با نشستن دورمیز شیشه ای حل نمیشود .عزم راسخ می طلبد که آنهم نیست!
      • منتظر خودرو IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        5 3
        عزم راسخ نتیجه اش شد هرچی از زندگی میزنم که ارزونترین خودرو‌تولید داخل رو بگیرم یا ثبت نام جواب نمیده یا قیمتش بالاتر از پس اندازم میشه ‌.میمونم بدتر میشه .یه درصدی از ماشینها رو بدن به شرط وقول تا ۵سال کسی غیر از خریدار حق رانندگی نداشته باشه وفروشش فقط به خودکار خونه .یعنی کسی صدای مارو‌نمیشنوه؟؟
      • رسول IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        4 3
        عزیزکم آخه بدبختی داستان ازاونجایی شروع میشه که طرف بهش میگه توکارت ملی راجورکن وبیآبقیش بامن....فک میکنی یاروتنهایی اینکارومیکنه نه برادرمندست کمش پائ ۷۰۰نفرزیرکرسی گیره گیرمیفهمی.....
      • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        0 0
        عزیزم این روش مالیات برای سیستم اروپاییِ اونجا همه در یک سطحن همه یک ماشین می خرن ، مالیاتش رو هم می دن اینجا ۱ درصد مالیات خورن ، ۴۹ درصد ماشین دارن ۵۰درصد اصلن ماشین ندارن و نمی تونن بخرن که مشمول مالیات بشن به خاطر همین ، این طرح های مالیاتیی که اینا می گن اصلن توی ایران قابلیت اجرایی نداره...
    • محمود IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      58 1
      پاسخ
      بعد انوقت میخواهید اقتصاد مملکت پویا وشکوفا بشود . فکر میکنید اون ۱یک درصد چه کسانی هستند .
    • ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻮﺭ اﻳﮕﺪﺭ IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      71 4
      پاسخ
      ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻲ ﭼﻬﻞ ﺑﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻡ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺪاﺭﻡ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﺨﺮﻡ ﻭﻟﻲ اﻓﺮاﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﺨﺮﻥ ﻫﻤﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺴﺖ.
      • کارگر فصلی IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        3 3
        س برادر من ۳۰ میلیون رشوه میدن اسوشان در میات
    • ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻮﺭ اﻳﮕﺪﺭ IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      32 4
      پاسخ
      ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻲ ﭼﻬﻞ ﺑﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻡ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺪاﺭﻡ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﺨﺮﻡ ﻭﻟﻲ اﻓﺮاﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﺨﺮﻥ ﻫﻤﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺴﺖ.
    • مردم بیچاره IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      44 5
      پاسخ
      پس علت گرانی خودرو را متوجه شدید که دلال نقش مهمی دارد و بعد بازار بورس که به صورت مزایده به فروش می رساند
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      51 1
      پاسخ
      سلطان خودرو، فقط اعدام
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      58 3
      پاسخ
      چه کشور مسخرهایی داریم این اقا هفت هزار بار برنده شده ما یک بار برنده نشدیم فقط این اقا مقصر نیست مطمئن افرادی در خودروسازها با ایشان همکاری می کنند همین الان سه روزه است کسی نمی تون۸ وارد سایت ایران خودرو بشه
      • سعیدssss IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        4 3
        دوست مقصر مردم هستن وقتی بخاطره ۳۰۰ هزارتومن شماره ملی اجاره میدن بایدم طرف ۷هزارتا خودرو کارخونه ای داشته باشه.ازایران خودرو و مسئول فنی و کادر ثبت نام و...شاکی نباش مقصر خودمونیم.
      • سرباز بازنشسته IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        7 1
        دوست عزیز مگه میشه یک نفر دلال بتواند این کارها را بکند خودشان الوده هستند از مجلس وخودرو سازان تا دلال وو دستشان تو یک کاسه است .سربازان امام زمانمان مو ازماست میکشن یعنی نمیدانند چه خبره دراین دو خودرو ساز!!!!دزدی شاخ ودم ندارند بدترین ظربه به مردم وکشور است اگه شرفی هست همه اینها باید اعدام بشوند
      • برزین IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        5 1
        اتفاقا مقصر اصلی خود مردم هستن که ثبت نام می کنن 2 بار کسی ثبت نام نکنه همه چی درست میشه
      • ایران IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        4 0
        هموطن محترم خود شخص برنده نشده مردم عزیز و مقدس ایران کارت ملی خودشون دادن بهش بجاشون تو قرعه کشی برنده شده دو برابر فروخته به من تو
    • شهروند IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      37 0
      پاسخ
      سییستم داخلی و گنترل نقص داره و نظارت ندارید خودتون دارین رانت ایجاد میکنید بعد با افتخار اعلام میکنید 7000 خودرو؟؟؟؟؟؟
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      44 3
      پاسخ
      لعنت به این مسئولین بی لیاقت و مافیای خودرو که اینطور با ملت بدبخت می کنند وهیچ کس هم جلودار این مافیای کثیف نیست همه تون رو باید اعدام کنند دیگر مردم توان خرید یک پراید هم ندارند
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      43 0
      پاسخ
      مافیای خودرویعنی همین آقایان هستندمردم نخرندتا حواسش جابیایدقیمت هاشکسته شود
    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      40 2
      پاسخ
      متاسفانه خودرو اصلا به دست مصرف کننده اصلی نمیرسه فقط شده کالای سرمایه ای رانت بازی و دلال بازی
    • ریسسی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      13 30
      پاسخ
      سلامچرا ما جانبازان انقلاب از سهمیه دولتی خودرو به ما نمیدهند ماها که ی عمر خدمت در جهبه کرده ایم والان ناتوان هستیم ودست خالی و دولت به فکر این قشر زحمت کشیده نیست واصلان توجه به انها نداره ما جانبازان ۲۵ درصد به بالا از مسولن استدعا داریم که مسوله ما را حل کنند واعلام کنند که ما ها جانبازان بتوان
    • ریسسی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      11 23
      پاسخ
      سلامچرا ما جانبازان انقلاب از سهمیه دولتی خودرو به ما نمیدهند ماها که ی عمر خدمت در جهبه کرده ایم والان ناتوان هستیم ودست خالی و دولت به فکر این قشر زحمت کشیده نیست واصلان توجه به انها نداره ما جانبازان ۲۵ درصد به بالا از مسولن استدعا داریم که مسوله ما را حل کنند واعلام کنند که ما ها جانبازان بتوان
      • جانباز زیر۲۰٪ IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        4 0
        به خدا هرچی امتیاز میدن میگن به جانباز بالای ۲۰٪ تعلق میگیره.سهمیه فرزندانمون هم که برای دانشگاه سرجاشه..معافی از سربازی هم برای فرزندمون داریم.لطفا نگو به جانبازان نمیدن...یه چندبار به بنیادمراجعه کنی میگیری.اونی که هیچ سهمیه ای نداره چی بگه.....اصل کار خرابه..وعده های اول انقلاب رو فراموش کردن.یا
    • رضا IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      21 3
      پاسخ
      آیا تا بحال شده کسی خودرو ثبت نام کنه و بعد بهش بیفته و بعد سولر بشه و استفاده کنه و نفروشد ،؟؟؟!
      • محمد از ایران بزرگ IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        4 0
        بله دوست عزیز من سرپرست خانوار چهار نفره هستم، خودرو نداشتم و رفت و آمد خیلی برایمان سخت بود سال 99 بعد از شش بار شرکت در قرعه کشی ساینا برنده شدم سال 1400 هم تحویل گرفتم و تا حالا در حال استفاده هستم خیال فروش هم ندارم،
    • ناشناس IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      32 1
      پاسخ
      ی زمانی میگفتن هر ۴ نفر ی خودرو کافیه حالا شده هر خانوار ۴ خودرو بابا چه خبره مگه قرار نیست ما نفس بکشیم مگه قرار ه هر ایرانی ی ماشین زیر پاش باشه این چ تبلیغ و چ حرفی با این هوای آلوده بیایید زیرساخت حمل و نقل عمومی رو رونق بدید و ....چرا برا خودتون بازار درست میکنید
    • ج IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      25 3
      پاسخ
      دمش گرم پس بگو خودروها کجا می رفت من۶۰ بارنوشتم اسمم در نیومده
    • اراز IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      24 2
      پاسخ
      توروخدا ماخیلی بهش نیاز داریم بسه همه در ومده فقط بسه ماک خیلی نیاز من هستیم درنمی‌آید
    • هدی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      4 1
      پاسخ
      همه چیز رو میشه مدیریت کرد، اگر سهمیه بندی بشه به هر وزارتخانه ای سالانه سهمیه بدهند از یکسال قبل هر کارمند ،کارگر و..... بدونه کی قراره خودرو یا مسکن بهش برسه نظم به جامعه حاکم میشه و دست دلالان وسودجویان قطع میشه،البته اگر افراد سود جو از مسئواین نباشن
    • محسن IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      4 0
      پاسخ
      دقیقا کار خودتونه تو دوتا برند مثل پارس و ۲۰۶ رو آزاد کن و تو هرشهر یه نمایندگی لیزینگ بزن و شهرهارو سهمیه بندی کن ببینم بازم دزدی پیش میاد هزارتا راه کار دارم براتون که دست دلالو کوتاه کنید ولی خودتون دوست ندارین
    • سلام IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      4 0
      پاسخ
      این دلال از خود خودشان میباشد، یا اینکه رشوه هنگفتی داده... خلاصه کجایی عدالت،؟؟؟!!!؟؟
    • بهروز IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سایت دیوار و بنگاها شدن ماشین صفر قرعه کشی .امروز ببر..فردا بفروش ..هیچکسی ماشین برای سوار شدن نمیبره.همش شده کاسبی.بزرگترین ضربه به اقتصاد مملکت و بدترین فشار به قشر فقیر
    • ۰۹۱۷۷۹۰۹۶۶۱ IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      4 1
      پاسخ
      با سلام اگه دولت واقعا بخا دست دلال بازی رو تو خریدوفروش خودرو قطع کنه با چندتا قانون ساده میشه یکی ای بورس جلوش گرفته بشه خودرو لیزینگی بدن وفعلا تو این اوضاع به هر سرپرست خانواده یه ماشین بدن وسند ا چند سال قابل انتقال نباشه خرید و فروش با قولنامه عادی جرم بشه کارت ملی صاحب پلاک همیشه با ماشین ب
    • محسن IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      7 0
      پاسخ
      اتفاقا خودتون دلال هستین.اگه دلالی نکنید و خودروهارو هولد نکنید قیمتا نمیرن بالا این دو شرکت دقیقا سیاستشون همینه
    • ناشناس IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خدایا خودت به این مملكت کمك كن
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      یعنی دولت خودش نمیدونه اون کسی که مستحق خودرو هست تو بورس نمیتونه خودرو بخره همه جای کشور که نمیتونه بره بورس
    • مجید IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      14 0
      پاسخ
      الان یک دلال هست که همه جا شمارش هم پخش تمام خودروهارامیگیره اون بی شرف وطن فروش بگیرید
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دمت گرم۵۶۳
    • ولی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      3 0
      پاسخ
      اینا دروغگو ترین ومکارترین آدما ازروز تولد ابوالبشر تا الان هسن البته مسولین زیربط ماشین کجا بود من چهل بار ثبت نام کردم
    • سیدحسن رضائیان IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      وقتی افراد نیازمند و مصرف کننده واقعی به بهانه های مختلف در صف انتظار میمانند و به بهانه های مختلف و بطور یکجانبه خودرو ساز روز به روز ضمن بالا بردن قیمت کیفیت تولیداتش پائین و باعث بی نظمی در بازار میشود نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت.
    • نت IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      نه عزیزم دلالی در کار نیست با هماهنگی ۷۰۰۰چیه ۷۰۰.۰۰۰خوردو در بازار آزاد آب شد رفت دست اون بدبدختی که با هزار آرزو ۷۰بار ثبت نام کرده رو هوا مونده و میمونه این دفعه رحم کنید بزارید به دست نیازمندان برسه و.....
    • AE ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      همیشه وقتی این گونه بیان میشود که با مردم کاری نداردیم ما قرار است اون یک درصد رو بگیریم برحسب تجربه مشخص است قرار است پوست مردم بخصوص قشر ضعیف جامعه کنده شود تا باز هم همان یک درصد ها که کاملاً شناخته شده و برند هستند فربه تر گرددند. خدا به داد مان برسند فقط میتوان از دست شماها بخداوند متعال پناه ب
    • علی منصوری IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      دروغه همش فرافکنی.میخاد بگه ماخیلی خوبیم تقصیر دلاله خودشون دلال پرور هستن
    • علی منصوری IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دروغه همش فرافکنی.میخاد بگه ماخیلی خوبیم تقصیر دلاله خودشون دلال پرور هستن
    • حکمت IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      کاش چند تا از این مفسدین اقتصادی را هم مانند محاربین و آشوبگرها اعدام می کردند تا حساب کار دستشان بیاید و بقیه ۹۹ درصد ملت هم نفس راحت بکشند...
    • اردشیر IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 1
      پاسخ
      تا اون یک درصدبرهمه جا تسلط داردوقدرت مافیا یی ودلال بازی هست هیچوقت اوضاع اقتصادی بنفع ۹۹درصدمردم نخواهدشد
    • محمدی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      شعر میگه اینها همه اش الکی هست که میگه هفت هزار خودرو توسط یک حساب خریداری شده ، الکی جوسازی نکنید، قصه سلطان سکه تکرار نکنید، دولت باید سیاست های اقتصادی و صادرات و روابط بین المللی درست کند برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت دلار
    • حقوق IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اینا رو باید حکم محاربه بدید ها!که بدختی نمی‌دین چون تو فساد هستین.
    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ۷۰۰۰خودرو!!!! خدایااگه هدایتمان نمیکنی لطفا زودتر سربه نیستمان بفرما
    • یا مهدی عجل علی ظهورک IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      شمارو به خدا قسم میدم یه فکری هم برای ماهایی که اصلا ماشین نداریم و پیاده هستیم بکنید بلکه ما هم بتونیم به قیمت کارخانه یه ماشینی که نیاز مصرفیمون هست بخریم
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مردم یادتون میاد موقعی که کشورعراق به کویت حمله کرد ماشینهای زیادی ازطریق مرز زمینی وارد خوزستان شدند. وهمه دیدید باورود این ماشینها قیمت ماشینها پایین امدند واکثرمردم صاحب ماشین شدند بنابراین اگر مردم ماشین وارد کنند حتما به نفع کشور خواهدبود
    • رضا IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خر خودتونیین. مردم. رو دور نزنیبن
    • علیپور IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      شما اصل را رها کردید چسبیدید به فرع، اصل قیمت دلار است شما دلار ثابت نگه دارید هیچ جنسی توی این کشور بالا نمی رود، ضمنا دولت محترم خودش دلال اصلی هست با بورس،
    • علی IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      3 0
      پاسخ
      اگر دروغ نیست باید اسمش را اعلام کنید خلق بدانند چه نوابغی دارند
    • Ali IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      بابا دوره قبلی قرکشی نبود
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بی عدالتی وعدم نظارت
    • بنده ی خدا IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من و امثال من بیشتر از سی بار ثبت نام کردیم برنده نشدیم،اونوقت این آقا هفت هزار بار نوشته وخودرو گرفته،پس حتماً از جایی داره حمایت میشه،از خشم الهی بترسید.
    • فرزانه سرباز IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      لطفاً جلوی این بی عدالتی ها بگیرید خداروخوش نمیاد یکی چند تا ماشین داشته باشه یکی ی دونشم نداشته باشه
    • عبداله منابیه IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      3 0
      پاسخ
      هفت هزار خودرو فروخته تمام و بعد از فروختن هفت هزار خودروتازه فهمیدن!هیچی ندارم بگم فقط مرگ برامریکاکجای دنیادیدین طرف هفت هزار بارخلاف قانون کاری را انجام بده و بعد از هفت هزاربارخلاف قانون دستگیربشه خداوکیل اینو بایدنگیریدولش کنیدو برید دولت و قانون رو اصلاح کنیدخریک بار پاش توپل میره
    • ناشناس IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بله دیگه وقتی کشور دست یه مشت دلال وسرمایه دار هست همین میشه
    • پیمان سلمانزاده IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      لعنت ب همتون
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      به خدا حسابش ازدستم دررفته یعنی بشه یه روزی توایران عدالت برقرار بشه
    • مرتضی احمدی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از این افراد توی مملکت هستن اینا کیند براچه این همه ماشین دپو مکنن اینا ازخودشان هستن یا دلار مکشه بالا سکه کدوم جنس بگم از سال 60 تاالان نیسان زامیاد 220 هزار تومان الان یک فلاشتانک خریدم 500هزارتوان چرا چی شده کشورهای دور بر ما که این تور نیست دزدی میشه جلسه گران جلسه بداد مردم برسین
    • IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      عذربتدتر گناه میدانید چ هست اقا/آیا این دو نمایندگی تمام تولیدشان همین 7 هزارتا هست /مابقی روزها که تولید می‌شود چطور کجا میرود/چرا رک حرف نمیزنی/آیا دلال با 100 ماشین ایران خودرو را می‌تواند به این روز بیاندازه/آیا یک نفر با 5000 هزار یا بیشتر می‌تواند نظم ارز بهم ریزد /آیا/بازار مسکن می‌شود با چند
    • جفی کوخه IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بابا چی میگی..نمایندگی ماشین ایران خودروخراسان جنوبی... هست..هر چی ماشین افراد برنده میشن رو میره با یه نمایشگاه دار بچه هست چاق هم هست قرار داد رو بستن که فقد اونا که برنده میشن رو مخ میکنن وبه قیمت ازاد میفروشن
    • خسرو IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام اگرمسعولین طرف مافیای خودرونیستن چراباوجودی که اطلاع ازهمه چیزد ارن چراجلوی بی عدالتی رونمیگیرن هزاربارثپت نام کنی هیچ فقطپولت بباددادی.خداخودش بدادمابرسد
    • عیسی IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      تنها راه که دست دلالها کوتاه بشه و خریدار واقعی برنده بشه باید اجازه فروش امتیاز و خودرو را تا دو سال ندهند.
    • زمانیان IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      2 1
      پاسخ
      درود . بخدا ما خانواده با بچه هام هفت هشت نفریم همه هم گواهینامه داریم هر سری تو ایرانخودرو وسایپا ثبت نام میکنیم یعنی دیگه سایت هردوشرکت ما همیشه هستیم ولی هنوز یک. فرغون نبردیم چه رسد ماشین نمیدونم کی میبره این هم ماشینهارو خدالعنت کند این دلالها وباند بازها رو که حق مردم ضایع میکنند
    • ایرج IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اون موقع من با۵۴بار ثبت نام برنده نمیشم
    • بدون خودرو IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آقا این بورس چیه که راه انداختین دلال ودلال بازی اینجوری بیشتر میشه منکه انقد نوشتم برای ماشین هنوز برنده نشدم بعد دلال ده تاده تا حواله ایرانخودرو میخره واقعا این تصمیم درست ایرانخودرو هست واقعا متاسم واسه خودمون
    • IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      کسی که ثروت دارد بجای اینکه سرمایه اش را در خط تولید و اشتغال و کار آفرینی به کار بگیرد. جالبه که ثروتش را در به چالش کشیدن اقتصاد کشور به دلالی خودرو و دلار و طلا بکار میگیرد قطعآ ایشان جای پای محکمی دارد و پشتش به حکومت گرم است و از حمایت نظام بهره میبرد اگر حمایت نظام نبود چنین ثروتی هم نبود
    • مقدم IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 1
      پاسخ
      مطمئن باشید به یک جای محکم وصل هست و هیچ کارش نمی کنند چونکه از خودشون هست. مملکت دزد بازار یعنی همین.
    • علی IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      حالافکرمیکنیداین دلال چه کسی بوده حتما آهسته به رانت‌خواری نظام است اکرپشیبان نداشت یابقول معروف دستش لب دیک نظام نبودچطورمیتوانست چنین کاری گندپس به این نتیجه می‌رسیم که کرم ازدرخت است دنبال چه میکردیم پس سربازان گمنام کجایند
    • حمید IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      شاطر وخمیرکن وچونه گیرونان دربیاریم دزدندخدایاتوبدادملت برس
    • احمد IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      میشدبجای بدحجابی وغیره جلورانت خواری کرفته شوداستغفرالله مکردرکشورجمهوری اسلامی رانت خواری وجودداردبروکفرنکوتوهین به مقدسات نکن
    • IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این شخص ازرانتخوران خوب کشورعزیزایران هست اینقدرمافیاییهایی درایران داریم که درجهان غرب ملاحظه نمیشوندخومدیران وکارکنان خودروسازان ازترفندهایی خوب سیستمی ازهمه چیزوازهمه جاواردخیانتهایی مالی فراوانی میکنندچراوزیرصمت واقعاورودپیدانمیکندوبرخوردقاطعانه نمیکندفرداماحرای اینگونه رانتخوری برای همه یقین می
    • بهرامی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بعد مانزدیک به ۳۰بار ۳نفر در خانواده واجد شرایط ثبت نام کردیم هیچ خبری از بردن نیست مافیا در این گشور ملت را بیچاره کرده
    • سلام IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      همه چیزبا توجه به فرهنگ وآموزش درست میشه .آموزش .مادر .زندگی توجه بایدبشه
    • جعفر IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بی عرضگی ویا شریک راند بودن دولت
    • اکبر IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دروغ شاخدار نگو مردم از این دروغ ها گوششون پره من دو سال دارم ثبت نام میکنم به اسم من در نمیاد اخه ۷ هزارتا ماشین توی ثبت نامیها دادن که یک نفر انقدر ماشین بگیره
    • جهانگیر IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ببخشیدا،پس این تیم ناظرقرعه کشییم،الکیه؟
    • خانممد IR ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آقا خسته شدیم به دست مصرف کننده اصلی نمیرسد خودرو ملت بابت داشتن یه خودرو افسردگی گرفتن در منزل فکری کنید آقایان خدا نشناس
    • Reza IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اینا هم دور میز نشستن میگن یک نفر ۷۰۰۰خودرو با نام دیگران خریده میخان خودشونو به اون یارو نشون بدن که ماهم سر این سفره هستیم بلد باش بخدا غیر از این موضوع هیچ داستان دیگه نیست به ولله قسم
    • علی IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اینجور دلال‌ها رو بگیر اعدام کنید قانون باز دارنده خوب بزارن عالی میشه
    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
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      چه بدوزد بدودی پول نفت گاز کم بود معادن و طبیعت درخت کوه جنگل کف رودخانه خاک ایران رو به توبره دارن میکشن حتی با وجود خشکسالی کنار خاک وطن اب هم صادر میکنن به کشورهایی عربی در تعجبم با وجود اینهمه ثروت عظیمی که دارن میدوزدن چرا باز دستشون همش تو جیب مردم هست
    • محسن IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      فیلم بازی نکنیددولت خودش بزرگترین دلاله
    • علی IR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
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      یک سلطان سال پنجاه و هفت رفت صدها سلطان زالو صفت خون مردم را در این سالها می‌مکند.سلطان های قیر و سکه و خودرو و جنگل و زمین و کوه و دشت آب و گاز و خاویار و خاک دزدی و اختلاس و فساد و فحشا و دریا و ساحل و ووووووووووووو.ازخون جوانان وطن سلطان زالو صفت دمیده
    • مهدی IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
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      من الان 300دستگاه خودرو دارم به کسی ربطی داره مگه بعدشم اینا همش فیلمه دولت خودش اولین مافیاس
    • سیدکمال IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      کشوری که فونداسیونشو با رانت و اختلاس ریخته باشن همین میشه یعنی اون کارخونه ی بی صاحب نمی فهمه اینهمه ماشین و یک دلال خریده؟ اصلا خریدنش جهنم الان که فهمیدید چه غلطی میکنید چرا هر کاری میکنید نتیجه ی معکوس میده چرا نمیتونید یک کار و درست انجام بدید
    • فرزندان لر ایران زمین IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اقا جان افساد فی العرض همینه که هفت هزار خودرو به حساب دیگران خریده چندین نفر مثل این قیمت خودرو را بالا و پایین میکنه میفروشه میکنه دلار از کشور خارج میکنه ارز.دلار.بلا و پایین میشه اگه پی گیری کنید از دزدان قبل و دولت قبله
    • فرزندان لر ایران زمین IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اقا جان افساد فی العرض همینه که هفت هزار خودرو به حساب دیگران خریده چندین نفر مثل این قیمت خودرو را بالا و پایین میکنه میفروشه میکنه دلار از کشور خارج میکنه ارز.دلار.بلا و پایین میشه اگه پی گیری کنید از دزدان قبل و دولت قبله
    • سیدکمال IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اون کسی که هفت هزار ماشین و یکجا میخره قطعا به دولت وصله آدم عادی میخره یه دونه نه دوتا نه ده تا نه صدتا نه که هفت هزار ماشین و یکجا بخره نمیدونم چه غلطی میکنید که اینجوری شده خیلی ها درحسرت یک پراید مدل پایین هستند تا بتونن زن و بچه شونو با ماشین خودشون ببرن بیرون اونوقت این خبر خوندن داره
    • داود IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      برخورد قاطع انجام بشه کسی جرعت نکه همچین کاری کنه من از اول دارم ثبت نام میکنم یه ماشین پوسیده زیر پامه همچیش خرابه باید ۲ برابر پول بدم ماشین بخرم یه حرومزاده میاد نصف پول ماشینو به جیب میزنه این طرف داره با صدها هزار آدمی مثل من اینکارو میکنه چرا نباید اعدام بشه؟
    • حامد IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      لعنت بر مسعول بی کفایت رییسی کجای دقیقن کجای 😂😂😂
    • علیرضا ابراهیمی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا ماشین می‌خری کارخانه. ماشین سازی بیار
    • عباس IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      وارد شدن خودرو در بورس دست دلالان را برای دلالی بیشتر باز می کند در واقع ......
    • مجید IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      دولت تمام این حرفها ومسائل را می داند اما نمی خواهد کاری کند چون حتما برایش در این میان سود دارد
    • Outis IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اون یک درصد هم افرادی مثل تو و پشت میز بشینا هستن
    • م.د IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      چراطرف خلاف می کندمیزگردمی چینیدچرابرخوردنمی کنیدباخلافکاریهاچراجلودلالان بازارازادرانمی کیریدفقط رویتان به فروشنده دلارخلاف فرقی نمی کندکسانی که دارننداسیب به اقتصادکشورمیزنندبایدقاطعانه برخوردشود
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      دلال اصلی که خودتون هستید و دو شرکت خودرو ساز اگه جلو واردات رو نگیرید و تعرفه مسخره نبندید بهشون و خودرو درست تولید بشه این طرف هم نمیتونست این کار رو بکنه و بهانه مالیات رو هم به شما نمیداد. مشکل اصلی امثال جنابعالی هستن اومدی نشستی و با آب و تاب صحبت میکنی و میگی وای چه طرحی دادم
    • IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      انباشته شدن سرمایه 7000خودرو در دست یک نفر ناشی از بی تربیتی دولت نیست این رانت چگونه بدست آمده چرا بعد از 43سال اصل از کجا آوردی اجرا نمیشود مشکل چیست وجلوی رانت چ کسانی رو میگیره
    • هانی IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      آیا چنین شخصی مفسد الارض اقتصادی نمیشه؟ اکه رانتی و سفارشی نباشه باید خیلی سریع اعدامش کنند اصلا واسه این چنین پرونده ها چرا فوق العاده و سریع ترین دادگاهی تشکیل نمیشه ؟چرا محاکمه اش و اسم و فامیلش و چرا علنی کامل از رسانه ملی پخش نشود مردم از چنین حرکت دولت حمایت میکنند
    • داود AE ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      سلطان خودرو اعدام تا مردم عادی نفس بکشن
    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      من ۴۰ بار ثبت نام کردم بهم نیفتاد دیکه ثبت نام نکردم
    • هادی IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      این کارا کردن که تولید داخل هنوز تولید نشده به فروش بره گجای دنیا اینطوری هست
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      مسئولین ایرانی رتبه اول در سخنرانی هستند شکر خدا همه مسئولین کشور تاجر هستن ولی اعتراف نمیکنن
    • تبریزی IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      همش سیاه بازیه، بهمن موتور ۱۹ برج قرعه کشی کرده و ۸ روز نیز از موئد اعلام نتایج گذشته ولی اسامی برنده شدگان را معرفی نکرده ،با این کار دسته شرکت کننده ها رو در پست گردو گذاشته متقاضی از این طرف نمیدونه برنده شده یا نه از طرفی نمیتونه در طرح ایران‌خودر شرکت کنه و ثبت نامه ایران خودرو هم تموم میشه
    • کاظم۲۸۲ IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      اگه یکبار با چنین افراد شرکت تولید کننده برخود بشه شرکت تعطیل وافراد مقصر اموالشان مصادره بشه درس عبرتی میشه برا تمامی رانت خواران.ولی افسوس کشور ما بیشترشون دست شان در لجن .....
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      چرا محدودیت سندخودرو صفررابرداشتیدخودروتا۴سال نبایدبه نام شخصی غیرازخریداراولیه سندبخوردتامصرف کننده واقعی مشخص بشه
    • جواد عادل IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
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      تو مصاحبه گفته شد با ۷۰۹ حساب اشخاص غیر و هر نفر تا ۴ خودرو معاف پس باز هم نمی‌توانند جلوی اون یک درصد رو بگیرپ
    • ایرانی IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
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      مگه میشه؟؟؟؟؟پس چرا اگه یه نفر پلاک فعال یک پیکان یاپرایدقراضه سی ساله داغون داشته باشه نمیتونه ازهیچ راهی ثبت نام کنه!!!!!ولی یه نفر۷هزار....... خدایا چه کسانی به مملکت دارند حکومت میکنند....
    • ایرانی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
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      حالا چه با افتخار هم توضیح میده.پس شمانماینده ها چکاره هستین تومملکت.فقط رای بگیرین برین پشت میز بشینین وآرزوهای خانواده ودورو بریتان را برآورده کنیین وبه حقوق دائمی برسین.اه
    • حمید IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مملکت بی قانون مملکت بی صاحب همین 7هزار ماشین
    • حبیب ES ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      چا کسی باید برخورد کند با این اشعال هاچهل بار ثبت نام کردن در قرعه کشی همش کشک و دروغ و توهین به شعور مردم هست
    • ناشناس IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      بله تقصیر ایناست! وگرنه هیچ مشکلی در صنعت و به خصوص خودرو نداریم!!
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      واقعا با این درآمد حداقل حقوق قیمت خودروهای بی کیفیت ایرانی شرم اورده
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      مافیای خودرو دلار.مسکن.ووووووکوکدست خود دولت و عوا
    • علی زین الدینی IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      نظری ندارم
    • احمد IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
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      ملتو‌بیین‌تورقران طرف داره میگه برای دولت قبله باز اینا تونظرات دارن میچسبونن بع دولت رییسی فحششو به رییسی میدن
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
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      نخرید این آفتابه ها رو خودشون التماس می کنن از دم قسط میدن ولی بازار ماشین خراب باشه هیشکی پولشو بند ماشین نم کنه
    • امیر IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۷
      0 0
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      قبلا ماشین گرفتن چطوری بود هر کس پول داشت میرفت میخرید هر کس هم نداشت فکر اش را هم نمیکرد الان یک جوری شده اکثرا به هوای فروختن حواله ثبت نام میکنند اگر بهشان بدون قرعه کشی بگید بیایید خودرو بخرید بگید هم پول ندارن توان خرید ندارند مسئولان با فکر وطرزشان سلیقه شان مملکت را به گند کشیدن
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      0 0
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      کسی رو میشناسم آشنا داره ایرانخودرو پارسال هر سه ماه یه بار 50 تا پارس در می اورد میفروخت سودشو میبرد

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