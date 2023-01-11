دریافت 34 MB کد مطلب 5679950 https://mehrnews.com/xZhGn ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۴۶ کد مطلب 5679950 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۴۶ خرید ۷ هزار خودرو با حسابهای دیگران توسط یک دلال خودرو! روایت طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اوضاع نابسامان خودرو را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ترانزیت خودروها به گمرک شهریار تهران نگهداری خودروهای وارداتی در بنادر به صورت امانت فرسودگی ۸۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی برچسبها مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس صنعت خودروسازی خودروسازان قیمت خودرو بازار خودرو
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