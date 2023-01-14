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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۸:۳۹

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر مطرح کرد:

بودجه انبساطی کنترل کننده تورم نیست

بودجه انبساطی کنترل کننده تورم نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: بودجه 1402 نیاز به اصلاح دارد و باید به گونه ای باشد که تورم را کنترل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بودجه ۱۴۰۲ با ۳۶ روز تأخیر به مجلس رفت؛ بودجه‌ای که در شرایط سخت اقتصادی کشور بزرگ‌تر شده و نسبت به بودجه امسال در حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.

جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵,۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که این عدد نسبت به بودجه امسال حدود ۱,۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر شده است.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درخصوص بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار مهر گفت: بودجه ۱۴۰۲ انبساطی بسته شده است و با توجه به تورم موجود در کشور این نوع بودجه نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

وی در ادامه بیان کرد: تفکیک بودجه و اینکه بودجه زیر ساختارها افزایش پیدا کرده است فکری مثبت بوده است اما در زمانی درست در حال حاضر این روند تخریب زا است.

این کارشناس اقتصادی درخصوص تأیید بودجه از سوی نمایندگان به مهر گفت: این بودجه را نمانیدگان باید اصلاح بزنند با توجه به اینکه در این سه سال نمایندگان جز تخریب کار دیگری بر بودجه انجام نداده‌اند قطعاً در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز جز تخریب کاری نخواهند کرد.

علی سعدوندی در پایان بیان کرد: اصلاح آرایشی بودجه می‌تواند کنترل تورم را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 5680863

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