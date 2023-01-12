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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۰:۳۱

ادعای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

در پرونده هسته ای ایران بن بست وجود دارد/امیدوارم به تهران بروم

در پرونده هسته ای ایران بن بست وجود دارد/امیدوارم به تهران بروم

مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با پاپ، ضمن اشاره به عدم پیشرفت در پرونده هسته ای ایران، نسبت به سفر به تهران ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واتیکان نیوز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سفر به واتیکان با «پاپ فرانسیس»، رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار، بر لزوم یافتن راه حل های چند جانبه برای بحران‌های بین المللی و پرهیز از تشدید تنش هسته‌ای تاکید کرد.

گروسی پس از این دیدار درباره احتمال پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران گفت: «همان طور که پاپ هم قبلاً گفته بود، در زمینه پرونده ایران بن بست وجود دارد، مذاکرات شکست خورده است، جلسات و تبادلات نظرهای زیادی در این ارتباط وجود دارد و به همین دلیل است که آژانس نمی‌خواهد این خلاء سیاسی را در مورد چنین موضوع پرنوسان و خطرناکی رها کند.»

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران گفت: «دو مسیر موازی وجود دارد، یکی مسیر توافق کلی، به اصطلاح برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و همچنین مسیر دیگر، مسیر مذاکرات دوجانبه بین آژانس و ایران است. ما نتوانستیم پیشرفت کنیم. ایران، همزمان در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم، [و] در توسعه و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر دارد به جلو می‌رود. این واقعاً نگران‌کننده است، زیرا اینها گام‌هایی در جهت گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، در حالی که ما باید از آن اجتناب کنیم.»

گروسی در پایان این را نیز درباره ایران افزود که امیدوارم بتوانم به تهران بروم. گروسی گفت: «من همیشه می گویم که آژانس محل توافق و فضا و بستری برای درک متقابل است. بنابراین من آماده سفر هستم و در صورت امکان، در اسرع وقت سفر را دوباره شروع می‌کنم.»

یک ماه یپش نیز «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره بدون اشاره به زرادخانه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه که فاقد نظارت این نهاد نیز است، در سخنانی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره «غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران» اعلام کرده بود: «این میزان غنی سازی قطعاً به میزان غنی سازی در سطح تسلیحاتی نزدیک است؛ البته غنی سازی تسلیحاتی ۹۰ درصد است؛ اما غنی سازی اورانیوم از سوی ایران ۶۰ درصد است. کسی نمی‌گوید که آنها (ایران) در حال ساخت سلاح اتمی هستند. آشکار است که برآورد دائمی مواد در این سطوح بالا، نیازمند حضور بازرسان آژانس بین الملی انرژی اتمی برای بررسی صحت همه امور است.»

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار ادعاهای واهی و بدون سند و مدرک پادمانی این نهاد در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران در این مصاحبه ادامه داده بود: «به سفاف سازی نیاز داریم. پاسخ ایران به پرسش‌های آژانس لازم است. راه اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید نشان می‌دهد که ایران مصمم است اورانیوم بیشتری را با سرعت بالایی تولید کند. آنها خیلی فراتر از آنچه توافق شده بود حرکت می‌کنند و پشت سر این اقدامات یک پیام نهفته است. اکنون داریم به سوی استفاده از سانتریفیوژهای آی آر ۲، آی آر ۴، آی آر ۶ و اضافه کردن هزاران سانتریفیوژ و هزاران آبشار حرکت می‌کنیم. فراتر از آمارها، آنها در حال پیشرفت و غنی سازی خیلی بیشتر از آنچه هستند که پیشتر درباره آن توافق کرده بودند! ما برخی فعالیت‌های بازرسی را در ایران انجام می دهیم و این طور نیست که آژانس اصلاً در ایران حضور نداشته باشد. اما ظرفیتی که ما داریم، پی‌ در پی کاهش یافته است.»

کد مطلب 5680878

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    نظرات

    • عزیز IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      25 11
      پاسخ
      غنی سازی رو ادامه میدیم و غربی ها هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند. آخر مجبور هستند با ایران به توافق برسند
    • عزیز IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      7 4
      پاسخ
      غنی سازی رو ادامه میدیم و غربی ها هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند. آخر مجبور هستند با ایران به توافق برسند
    • کوثر IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      19 5
      پاسخ
      با سلام و تحیت باید از نظر رسانه ای مدیرکل آژانس و بازرسان آژانس را در یک فصای رسانه ای به چالش کشیده و سؤالهای خودمان را از آنها در منظر جهانیان بپرسیم و آنها را وادار به جواب منطقی و آن چیزی که مد نظرمان است بکنیم و راه فرار و خواستهای غیر مشروع آنان را به جهانیان اعلام نموده تا همگان ببینند.
    • US ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      19 8
      پاسخ
      اميدوارم مسؤولان ايران اين دلقك غرب و بازيچه دست دشمنان ايران را كه بارها دروغ ها و شارلاتان بازى هايش بر همگان روشن شده است به ايران راه ندهند.
    • سنگ صبور IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      14 4
      پاسخ
      واقعا من نمی فهمم که رهبران همه کشور ها در جهان احمق و نفهم هستند و یا خودشون را به احمقي و نفهمی میزنند الان غرب انتظار داره تحریم هایی که بابت دستیابی ایران به انرژی هسته روی ایران اعمال کردند را در حالی به قوت خود و حتی هر روز به تحریم قوی تر و بیشتر باقی بماند ولی این هم انرژی هسته ای شد جمع کنه
    • دانیال IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      11 4
      پاسخ
      میخواستید با طناب پوسیده ال سعود و موساد تو چاه نرین.نمیشه هم دشمنی کنید هم مذاکره بعدم همه کار بکنید علیه ایران هزار دورغ دسیسه ترور بعد ایرانم صداقت و تعهد داشته باشه بعد شما باز ب دشمنی بپردازید.الانم باید رسانه لندنی و ایران هراسی و امتیاز گرفتن ب طریق زور و باج رو کنار بزارید مثل یک انسان و دوس
    • IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      12 6
      پاسخ
      با همون ارازل بشینید شما لیاقت سفیر ایران رو ندارید.با شارلی ابدو بشینید.حالا ایران میگه چیکار کنید نه تنها باید تحریم اا یک جا لغو بشه بلکه تمام رسانه اای لندنی و فارسی زبان باید تعطلیل بشه.یا دوست یا دوشمن.از زمان امیبر کبیر شما کار تون همینه.یکبار برا همیشه باید به قانون بینملی احترام بزارید
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 1
      پاسخ
      چرا ایقدر شماها نفهم هستید.هر چقدر و چندبار دشمنی فتنه ترور دسیسه نفاق جنگ کنید برید بیاید شرایط سخت تر میشه براتون.پس یا دوست یا دشمن.منهیان امیر کیبر زنده هست.شماها جز دسیسه کاری نکردید انتظار چی دارید.باید جبران کنید.این حق ایرانه.اگر ارباباتون عقل داشتن دست از دشمن با مردم و ایران برداشته بودید.
    • دانیال IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      7 3
      پاسخ
      ایران هسته ایی.ایران اسلامی.ایران پابرجا.ایران زنده باد.43 سال و قبلترش و بعد انقلاب دشمنی کنید دشمنی میبنید .یا دوست یا دوشمن.تک دوستی نیرنگ ودسیسه نکنید.برید از بزرگتراتون بپرسید بتون میگه.جمع کنید بساط دشمنی رو.اینبار ایران شرایط گذاشته
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      5 3
      پاسخ
      واقعا اینها چرا تصور میکنند مردم دنیا به خبط غم ی آنها درخصوص دارنگان سلاح اتمی مانند آمریکا واسراییل و فرانسه و هند و..... نیستند اما به ایران گیرداده آند وقاحت تا کجا !
    • میر غفار IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      4 2
      پاسخ
      آقای پاپ بزرگوار اگر راست می فرماییید شما اول انرژی هسته ای را کنار بگذارید از چه هراسانید اگر رهبرمان فتوا نمی داد الان ماهم مثل پاکستان هسته ای بودیم شما می خواهید ما مثل اکراین بشیم باز اکراین اتحادیه اروپا و یهودیان خرپول را داره ما چه کسی را دازیم جناب پاپ خواهشا تشریف نیارید به شما مربوط نیست
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      5 2
      پاسخ
      پاپ هم آلت دست آژانس شده
    • رجبی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 1
      پاسخ
      پاپ نمی‌خواهد که این جریان به جنگ منتهی شود...
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 2
      پاسخ
      اسرائیل عضو ان پی تی نیست،ایران هم اگر از ان پی تی خارج شود دیگر مشکلی با برنامه هسته اش نخواهد بود،این گروسی هم اصلا معلوم نیست چه مرگشه انگار میخواد بره عروسی
    • علی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      8 4
      پاسخ
      ایران باید تسلیحات و کلاهک های هسته ای داشته باشد تا فکر و خیال دشمنان ایران در مورد حمله نظامی به ایران از سر بیرون کنند
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 2
      پاسخ
      خبر آمد خبری در راه است
    • یک شهروند IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 3
      پاسخ
      سلام . دانشمندان گم نیارید ادامه دهید کشورها باید به زانو دربیان
    • , ابراهیم رحمانی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 1
      پاسخ
      وقتی کشورهای مذاکره کننده آدم نمی‌شوند تحریم علیه تحریم می‌کنند توقع دارن ما منتظر بمونیم هرگز نمیتونیم اینها خیلی ادعا مردی مردونگی با سلیقه بودنشون میشد شلنگ دستشویی ندیدن اینا کثیفن باید یادشون داد تمیزی چیه بعد دستاشون شستن بیان.درود بر سپاه پاسداران نیروی برون مرزی حافظ تمام مسلمانان جهانننن
    • رضا IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 1
      پاسخ
      پیش شرط ایران باید خلع سلاح هسته ای اسراییلدباشد ولی چه فرقی بین ما با اسرائیل هست اونها به اعراب و فلسطین حمله کردند و خوی وحشیگری دارند
    • Shhram IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 0
      پاسخ
      دوست عزیز پاپ نمیاد گروسی میخواد بیاد.
    • مسعود IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 1
      پاسخ
      هیچ راهی وجود ندارد مذاکره وقت برای خریدن زمان هست برای غرب ایران باید بمب اتم را بسازد چون غربیها فقط زبان زور را خوب می فهمند نه مذاکره قدرت نظامی اگه بیشتربشه اورپا وامریکا رام خواهند شد اگه کوتاه بیاییم غربیها پا را فراترخواهند گذاشت اگه ایران بمب هسته ای داشته باشد ازاغتشاش در ایران هم دست خواه
    • ایرانی IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 1
      پاسخ
      پاپ ،مدیرکل اژانس، اروپا،امریکا، غاصبین قدس، همه از یک قماش اند، رنگ عوض می کنن، اما هدف استعماری و تجاوزکارانه شون به حقوق و خاک ملت ها، تغییر ناپذیر است. تمام
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 1
      پاسخ
      ما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتماد نداریم آنها از نیروگاه‌های هسته‌ای ایران براي آمریکا و اسرائیل جاسوسی می‌کنند آنها را راه ندین
    • حسین IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 2
      پاسخ
      حالا که اعتراضات خوابیده وقت مذاکره شد ای کثافتا لعنت به اروپا و اون کسایی که با این عوضی های وحشی استعمارگر مذاکره می کنند
    • رزاق IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 0
      پاسخ
      سلام ، اول شهربور توافق آماده امضا بود که آمریکای وحشی در پس پرده در حال آماده شدن برای اجرای " پلن بی " خود با نقشه اغتشاشات بود و به اروپایی ها گفته بود دو هفته صبر کنید ایران با التماس شروط ما را خواهد پذیرفت ، زهی خیال باطل ، خداوند هیچ وقت شیاطین را یاری نخواهد داد
    • مسعود IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 1
      پاسخ
      دیگه دلقک آمریکایی رو به کشور راه ندید.اون لیاقتش بیشتر از عنوان دلقکی نیست
    • ایمان AE ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      با تحریم و تحریک دشمنان را پس برای ایران نگذاشتید تنها راه گشودن بن بستی که خودتان ساخته اید انعطاف خود شماست
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا خودت مارو از دست شیاطین نجات بده.
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      گروسی هر موقع دوست داری بیا رژیم صهیونیستی مگه از یاد برده ای
    • کرامت سلیمی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      گره برجام فقط حیثیت ابرقدرتهاست . برجام یک بازی سیاسیست و تا ابرقدرتها نخواهند خاتمه نخواهد یافت. برجام در واقع ادامه پروژه باوردهی سلاح هسته ای به ملتها( برده ها ) و ایجاد رعب و وحشت در دل انها می باشد . گلوبالیستها برای باور دادن سلاح خیالی هسته ای به ملتها حدود هفتاد سال با پروژه جنگ سرد دنیا
    • کرامت سلیمی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      گلوبالیستها برای باور دادن سلاح خیالی هسته ای به ملتها حدود هفتاد سال با پروژه جنگ سرد دنیا را هدایت و مهندسی کردند و حدود 10 سال است که با پروژه برجام ان را ادامه دادند. دلیل کش امدن مذاکرات برجام هم همین است که پایان برجام یعنی افشای دروغ بودن سلاح هسته ای. و نباید این مذاکرات پایان یابد.
    • سعید IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وقتی غرب دامنه توقعاتش رو گسترده میکنه ماهم باید دامنه توقعاتمون رو گسترده کنیم توقع ما اینه که تمام پایگاه های نظامی آمریکا در خاور میانه تعطیل بشود تمام کانال های تلویزیونی ماهواره ای که علیه ایران فعالیت میکنند تعطیل شوند تمام گروه های تروریستی که علیه ایران فعالیت میکنند خلع سلاح ومحکوم شوند
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      انالله واناالیه راجعون وجود میخواد ک این دلقک سیرکی ندارد
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اینا فقط دارن جاسوسی یا راه جاسورو باز میکنن فقط...اینا برای جاسوسی میان اران راهشون ندهد ...
    • اردشیر DK ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      هیچی از بیرون ایران نمیدونید چند تا ایرانی خارج نشین که کار سیاسی میکنن با هر عقیده ای در کشور های مختلف اجیر کنید اگه قبلا مخالف بودن که بهتر خیلی هستن که به کمترین مزد قانع میشن سفیر هاتون که جز خوش گذرونی و انگل پروری کاری ندارن شما باید ادم های اونها را هم بخرید یه اطلاعات مثل بمب اتم هستش که

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