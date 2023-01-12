در پرونده هسته ای ایران بن بست وجود دارد/امیدوارم به تهران بروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واتیکان نیوز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سفر به واتیکان با «پاپ فرانسیس»، رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار، بر لزوم یافتن راه حل های چند جانبه برای بحران‌های بین المللی و پرهیز از تشدید تنش هسته‌ای تاکید کرد.

گروسی پس از این دیدار درباره احتمال پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران گفت: «همان طور که پاپ هم قبلاً گفته بود، در زمینه پرونده ایران بن بست وجود دارد، مذاکرات شکست خورده است، جلسات و تبادلات نظرهای زیادی در این ارتباط وجود دارد و به همین دلیل است که آژانس نمی‌خواهد این خلاء سیاسی را در مورد چنین موضوع پرنوسان و خطرناکی رها کند.»

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران گفت: «دو مسیر موازی وجود دارد، یکی مسیر توافق کلی، به اصطلاح برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و همچنین مسیر دیگر، مسیر مذاکرات دوجانبه بین آژانس و ایران است. ما نتوانستیم پیشرفت کنیم. ایران، همزمان در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم، [و] در توسعه و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر دارد به جلو می‌رود. این واقعاً نگران‌کننده است، زیرا اینها گام‌هایی در جهت گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، در حالی که ما باید از آن اجتناب کنیم.»

گروسی در پایان این را نیز درباره ایران افزود که امیدوارم بتوانم به تهران بروم. گروسی گفت: «من همیشه می گویم که آژانس محل توافق و فضا و بستری برای درک متقابل است. بنابراین من آماده سفر هستم و در صورت امکان، در اسرع وقت سفر را دوباره شروع می‌کنم.»

یک ماه یپش نیز «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره بدون اشاره به زرادخانه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه که فاقد نظارت این نهاد نیز است، در سخنانی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره «غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران» اعلام کرده بود: «این میزان غنی سازی قطعاً به میزان غنی سازی در سطح تسلیحاتی نزدیک است؛ البته غنی سازی تسلیحاتی ۹۰ درصد است؛ اما غنی سازی اورانیوم از سوی ایران ۶۰ درصد است. کسی نمی‌گوید که آنها (ایران) در حال ساخت سلاح اتمی هستند. آشکار است که برآورد دائمی مواد در این سطوح بالا، نیازمند حضور بازرسان آژانس بین الملی انرژی اتمی برای بررسی صحت همه امور است.»

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار ادعاهای واهی و بدون سند و مدرک پادمانی این نهاد در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران در این مصاحبه ادامه داده بود: «به سفاف سازی نیاز داریم. پاسخ ایران به پرسش‌های آژانس لازم است. راه اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید نشان می‌دهد که ایران مصمم است اورانیوم بیشتری را با سرعت بالایی تولید کند. آنها خیلی فراتر از آنچه توافق شده بود حرکت می‌کنند و پشت سر این اقدامات یک پیام نهفته است. اکنون داریم به سوی استفاده از سانتریفیوژهای آی آر ۲، آی آر ۴، آی آر ۶ و اضافه کردن هزاران سانتریفیوژ و هزاران آبشار حرکت می‌کنیم. فراتر از آمارها، آنها در حال پیشرفت و غنی سازی خیلی بیشتر از آنچه هستند که پیشتر درباره آن توافق کرده بودند! ما برخی فعالیت‌های بازرسی را در ایران انجام می دهیم و این طور نیست که آژانس اصلاً در ایران حضور نداشته باشد. اما ظرفیتی که ما داریم، پی‌ در پی کاهش یافته است.»