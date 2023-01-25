گروسی: احتمالا ماه آینده به ایران سفر کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، وی خطاب به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت: معتقدم برای گفتوگو درباره این موضوع و دیگر موضاتی که برایتان شرح دادم، احتمالاً ماه فوریه به تهران بروم؛ شاید برای گفتوگوهای سیاسی با ایران که بسیار لازم است. امیدوارم که پیشرفتهایی در این زمینه داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد برای ارزیابی وضعیت مربوط به مسائل عدم اشاعه و ازسرگیری گفتوگوهای سیاسی ماه آینده به ایران سفر میکند.
وی خطاب به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت: معتقدم برای گفتوگو درباره این موضوع و دیگر موضاتی که برایتان شرح دادم، احتمالاً ماه فوریه به تهران بروم؛ شاید برای گفتوگوهای سیاسی با ایران که بسیار لازم است. امیدوارم که پیشرفتهایی در این زمینه داشته باشیم
رافائل گروسی گفت ایران علیرغم انباشبت مواد هستهای، اقدام به اشاعه هستهای نکرده و به همین دلیل لازم است که با ایران در تعامل باشیم.
مدیر کل آژانس بینالمللی با این حال برجام را «پوسته توخالی» توصیف کرد و افزود هیچکس مرگ آن را اعلام نکرده است اما وظایف انجام نمیشوند و تمامی محدودیتهایی که در برجام وجود دارند، برای چندین بار نقض شدهاند.
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