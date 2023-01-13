تمرین روز شنبه استقلال تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران بعد از برتری برابر تراکتور در مرحله یک شانزدهم جام حذفی بعدازظهر امروز جمعه یک تمرین سبک را در کمپ زنده یاد حجازی برگزار می‌کند.

بازیکنانی که در روز گذشته به طور کامل به مصاف تراکتور رفته بودند، ریکاوری کرده و نفراتی که کمتر بازی به آنها رسیده، یک تمرین و فوتبال درون تیمی را برگزار خواهند کرد.

با تصمیم ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی پوشان، این تیم روز شنبه استراحت خواهد کرد و از روز یکشنبه تمرینات خود را جهت آماده سازی برای شروع دور برگشت لیگ بیستم آغاز خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران پنجشنبه هفته آینده در هفته شانزدهم لیگ برتر در اصفهان میهمان سپاهان خواهد بود.