  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

تمرین روز شنبه استقلال تعطیل شد

تمرین روز شنبه استقلال تعطیل شد

با تصمیم «ریکاردو ساپینتو» تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه تمرین نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران بعد از برتری برابر تراکتور در مرحله یک شانزدهم جام حذفی بعدازظهر امروز جمعه یک تمرین سبک را در کمپ زنده یاد حجازی برگزار می‌کند.

بازیکنانی که در روز گذشته به طور کامل به مصاف تراکتور رفته بودند، ریکاوری کرده و نفراتی که کمتر بازی به آنها رسیده، یک تمرین و فوتبال درون تیمی را برگزار خواهند کرد.

با تصمیم ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی پوشان، این تیم روز شنبه استراحت خواهد کرد و از روز یکشنبه تمرینات خود را جهت آماده سازی برای شروع دور برگشت لیگ بیستم آغاز خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران پنجشنبه هفته آینده در هفته شانزدهم لیگ برتر در اصفهان میهمان سپاهان خواهد بود.

کد مطلب 5681048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه