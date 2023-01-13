اهانت نشریه فرانسوی به مرجعیت نشانگر اوج درماندگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زاهدان که در مصلی قدس برگزار شد، با بیان اینک اقدام غیراخلاقی در هتک حرمت به مرجعیت دینی ایران به شدت محکوم است، بیان کرد: امروز دین اسلام مدام در حال گسترش در جهان است و غربی‌ها بویژه دشمنان معنویت، از این موضوع هراس دارند و به مقدسات اسلامی اهانت می‌کنند.

امام جمعه زاهدان به ویژگی‌های زن از منظر اسلام و جایگاه رفیع اسلام برای زن اشاره کرد و گفت: اسلام حضرت زهرا (س)، حضرت مریم و آسیه همسر فرعون را به عنوان الگوهایی برای زنان معرفی می‌کند.

آیت الله محامی با اشاره به پایات قرآنی مبنی بر اینکه زن می‌تواند تا عالی‌ترین مراتب انسانیت رشد کند و به جامعه و خانواده خود رشد و تعالی دهدف افزود: بر همین اساس تمام صفاتی که برای رشد و اعتلای مرد مطرح است برای زنان نیز بیان می‌شود تا نشان دهد زن و مرد از نظر ارزش‌های الهی برابرند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت حجاب گفت: نگاه اسلام به زندگی بشریت، کمال و سعادت دنیوی و اخروی بوده و بر همین اساس یکی از فرامین مهم این دین مبین توجه به فلسفه حجاب و عفاف برای در امان ماندن از گناه و لغزش است.

امام جمعه زاهدان افزود: اسلام بر خلاف غرب، جایگاه زن را والا و ارزشمند می‌داند و به همین منظور در قرآن کریم بر مصونیت زن از نگاه‌های نامحرم تاکید و توصیه‌های فراوان شده است.

آیت الله محامی تصریح کرد: امروزه دنیای غرب جایگاه زن را در حد کالا تنزل داده و آن را متاعی برای لذت مردان و ترویج شهوات می‌داند و کرامت مادری و انسانی او به غارت رفته است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان رفتار حضرت فاطمه (س) را الگو و معیار بسیار روشنی برای همه بشر بویژه دختران جوان و مسلمان دانست و ادامه داد: در حقیقت دختران جوان با عفاف خود گامی مؤثر برای بالا بردن شخصیت و حفظ موقعیت خویش در برابر مردان بر خواهند داشت.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه زنان در جامعه اسلامی و تاریخ انقلاب ما نقش پر رنگ و تأثیرگذاری داشته و دارند، اظهار کرد: زنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همچون سایر اقشار جامعه اثرگذاری خود را به نمایش گذاشته‌اند.

آیت الله محامی رسالت تربیت فرزند و خانه داری زنان را مساوی با جهاد دانست و گفت: فراهم آوری کانون گرم، با تربیت درست فرزندان هیچ تعارضی با مسئولیت اجتماعی بانوان ندارد و این همه صبر، بردباری، متانت برای یک هدف والا در زندگی شایسته مقام زن بوده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بر پرهیز از اختلافات قومی و مدهبی تاکید کرد و گفت: دشمنان با ایجاد اختلافات به دنبال اجرای نقشه شوم خود در این استان هستند که می‌طلبد با وحدت و انسجام ملی در مسیر برادری و توسعه منطقه گام برداشت.