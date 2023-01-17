به گزارش خبرنگار مهر، سید مسلم رئیسی عصر سه شنبه درجلسه هماهنگی رؤسای انجمنهای ورزشی و سرپرستان اعزامی تیمهای دانش آموزی استان البرز اظهارکرد: مسابقات ورزشی دانش آموزی به مناسبت دهه مبارک فجر با هدف ایجاد روحیه نشاط و امید آفرینی در مدارس برنامه ریزی شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: برای تقویت، گسترش و احیای ورزش در مدارس نیاز به اجرای برنامههای متنوع بویژه در حوزه ورزش دانش آموزی داریم.
وی یادآورشد: برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ارتقای رشد جسمی، روحی و اجتماعی هر چه بیشتر دانش آموزان است نیاز به فعالیت هر چه بیشتر انجمنهای ورزشی دانش آموزی در استان دارد.
رئیسی تصریح کرد: برای اجرای برنامهها و مسابقات ورزشی از ظرفیت خود دانش آموزان استفاده شود زیرا با این کار تلاش میشود مهارتهای مدیریتی این نسل تقویت شده و حس مسئولیت پذیری شأن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در قالب مسابقات ورزشی پیام و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به دانش آموزان انتقال دهیم، اضافه کرد: در ایام الله دهه فجر رشد ورزش در مدارس، ساخت سالنهای ورزشی و کسب مدالهای رنگارنگ دانش آموزی در مسابقات کشوری و برون مرزی استان البرز در قالب عکس و نمایشگاه به تصویر کشید شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرزادامه داد: در ایام دهه فجر دانش آموزان این استان به مسابقات کشوری نیز اعزام میشوند.
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