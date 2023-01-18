هلال احمر آذربایجان غربی به حالت آماده باش درآمد/۴روستا خسارت دید

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۵.۴ ریشتری ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه، عمق ۱۲ کیلومتری زمین در استان آذربایجان غربی، حوالی خوی را لرزاند.

وی ادامه داد: در پی این حادثه ۳ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

محبوبی افزود: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست،اما بر اساس گزارش های اولیه ۴ روستا خسارت شدید دیده اند و به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد.