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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی:

هلال احمر آذربایجان غربی به حالت آماده باش درآمد/۴روستا خسارت دید

هلال احمر آذربایجان غربی به حالت آماده باش درآمد/۴روستا خسارت دید

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی هلال احمر استان به حالت آماده باش کامل درآمد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۵.۴ ریشتری ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه، عمق ۱۲ کیلومتری زمین در استان آذربایجان غربی، حوالی خوی را لرزاند.

وی ادامه داد: در پی این حادثه ۳ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

محبوبی افزود: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست،اما بر اساس گزارش های اولیه ۴ روستا خسارت شدید دیده اند و به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد.

کد مطلب 5685964

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