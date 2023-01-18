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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۳۵

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی:

روند مصرف گاز در خراسان شمالی نزولی است/ لزوم تداوم صرفه‌جویی

روند مصرف گاز در خراسان شمالی نزولی است/ لزوم تداوم صرفه‌جویی

بجنورد- مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی از نزولی بودن روند مصرف گاز در استان خبر داد و گفت: با توجه به احتمال ورود مجدد موج سرما به استان، تداوم صرفه جویی امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود هاشمی عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت گازرسانی به خراسان شمالی پرداخت و اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ میلیون و ۳۲۶ هزار متر مکعب گاز در استان مصرف شده است که روند نزولی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی ادامه داد: با توجه‌به اینکه سامانه هوای سرد طی هفته آینده وارد استان می‌شود، نیاز است که مردم همچنان روند صرفه‌جویی را ادامه دهند تا بحران گازی دیگری استان را فرانگیرد.

وی افزود: گازرسانی به شهرستان اسفراین در وضعیت پایداری قرار دارد.

هاشمی تصریح کرد: ۲ هزار مشترک بد مصرف در استان شناسایی شده اند و گاز مشترکینی که در منزل خود استخر داشته اند، قطع شده است.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی گاز موتورخانه‌ها را خاموش نکرده بودند که با رصد شرکت گاز، گاز آن دستگاه‌ها قطع شد.

هاشمی در انتها گفت: شرکت گاز خراسان شمالی از هیچ منبع گرمایشی گازی در هیچ‌کدام از ساختمان‌ها برخوردار نیست و این شرکت نسبت به خرید ۱۰۰ دستگاه والور اقدام کرده و سوخت نفت را شرکت نفت تأمین کرده است.

کد مطلب 5686248

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