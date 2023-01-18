به گزارش خبرنگار مهر، محمود هاشمی عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت گازرسانی به خراسان شمالی پرداخت و اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ میلیون و ۳۲۶ هزار متر مکعب گاز در استان مصرف شده است که روند نزولی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی ادامه داد: با توجه‌به اینکه سامانه هوای سرد طی هفته آینده وارد استان می‌شود، نیاز است که مردم همچنان روند صرفه‌جویی را ادامه دهند تا بحران گازی دیگری استان را فرانگیرد.

وی افزود: گازرسانی به شهرستان اسفراین در وضعیت پایداری قرار دارد.

هاشمی تصریح کرد: ۲ هزار مشترک بد مصرف در استان شناسایی شده اند و گاز مشترکینی که در منزل خود استخر داشته اند، قطع شده است.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی گاز موتورخانه‌ها را خاموش نکرده بودند که با رصد شرکت گاز، گاز آن دستگاه‌ها قطع شد.

هاشمی در انتها گفت: شرکت گاز خراسان شمالی از هیچ منبع گرمایشی گازی در هیچ‌کدام از ساختمان‌ها برخوردار نیست و این شرکت نسبت به خرید ۱۰۰ دستگاه والور اقدام کرده و سوخت نفت را شرکت نفت تأمین کرده است.