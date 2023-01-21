اعلام آمادگی نیکاراگوئه جهت انجام تبادلات فرهنگی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، لیلیام هررا مورنو وزیر آموزش کشور نیکاراگوئه در دیدار با یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کشورمان که صبح امروز برگزار شد؛ با قدردانی از میزبانی کشورمان از مسئولان نظام آموزشی کشور نیکاراگوئه به آموزش و پرورش اجباری و همگانی در نیکاراگوئه اشاره کرد و گفت: در این کشور افراد تا ۷۰ سالگی هم می‌توانند آموزش ببینند؛ در کتب درسی به فرهنگ، ورزش، نکات علمی و تکنولوژی توجه شده است.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: ما در دوران کرونا آموزش را به صورت حضوری و غیرحضوری ادامه دادیم. ما کشوری هستیم که علی رغم کمبود بودجه توانستیم تغییرات گسترده‌ای در نظام آموزشی خود ایجاد کنیم. برنامه‌های سوسیالیستی برای دانش آموزان داریم مثل عصرانه‌ای که به دانش آموزان می‌دهیم. یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز هم در مدرسه غذا می‌خورند.

وزیر آموزش نیکاراگوئه با اشاره به لزوم تبادلات فرهنگی گفت: ۱۷۰۰ گروه کر دانش آموزی داریم که گروه کنسرت‌های مختلف دانش آموزی دارند؛ استاد موسیقی ویژه دانش آموزان داریم و علاقه داریم تبادل فرهنگی بین ایران و نیکاراگوئه صورت بگیرد و همبستگی بین ملت‌ها با تبادلات فرهنگی مستحکم شود.

وی با بیان اینکه زنان نیکاراگوئه مایل هستند به صورت برابر با مردان از امکانات آموزشی استفاده کنند؛ گفت: در دولت نیکاراگوئه معاونان وزیر بیشتر از بین خانم‌ها هستند و خیلی مهم است که حضور بانوان در دولت‌ها بیشتر شود.

خانم جوانا فلورس خیمنس وزیر خانواده نیکاراگوئه هم در این برنامه به تدابیر دولت در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: سیاست‌های دولت و نظام آموزشی برای تقویت خانواده هاست. مشاوران خانواده در مدارس فعال اند و افرادی هستند که پیگیری می‌کنند تا در خانواده‌ها تفاهم وجود داشته باشد. در خانواده‌ای که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند؛ مشاوران به فرزندان طلاق کمک می‌کنند و تمام این مشاوره‌ها به صورت رایگان برای دانش آموزان صورت می‌گیرد.