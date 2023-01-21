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۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

۸ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد

۸ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد

مشهد- رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۸ شهرستان در استان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان با بیان اینکه تعداد شهرستانهای با وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی اکنون از ۱۴ به هشت شهرستان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هم اکنون هشت شهرستان استان خراسان رضوی شامل تایباد، خلیل آباد، درگز، رشتخوار، فریمان، قوچان، مه ولات و گناباد در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این در حالی است که در هفته گذشته ۱۴ شهرستان خراسان رضوی شامل بردسکن، درگز، رشتخوار، سبزوار، ششتمد، زاوه، فریمان، قوچان، مه ولات، گناباد، نیشابور، زبرخان، سرخس و خلیل‌آباد در وضعیت زرد کرونایی قرار داشتند.

وی بیان کرد: اکنون مشهد و ۲۴ شهرستان دیگر استان خراسان رضوی در وضعیت آبی کرونایی قرار داشته و هیچیک از شهرستان‌های این استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارند.

پهلوان افزود: از عموم مردم تقاضا داریم ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی واکسن یادآور را تزریق کنند.

کد مطلب 5687914

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