گام مهم اوقاف در حمایت از تولید موتورسیکلت برقی و کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از موتور سیکلت‌های برقی موزعین شبکه پستی کشور، با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس سازمان محیط زیست، شهردار تهران و اصحاب رسانه در موزه ملی ارتباطات، برگزار شد.



حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخشی از این مراسم با بیان اینکه وقف در طول تاریخ همواره در راستای خیر مردم بوده است و خیران به جهت رفاه و آسایش مردم وقف می کرده اند، گفت: به مردم ایران عرض می‌کنم برای رفع معضلات آنها در صف اول هستیم.



وی با تاکید بر اهمیت حمایت از دانش بنیان‌های ملی، گفت: تواید این موتور سیکلتها با حماست سازمان اوقاف و امور خیریه کاملاً در داخل صورت گرفته است. حدود ۴۰ درصد از شرکت تولید کننده این موتور سیکلت ها که برخاسته از دانشگاه‌های کشور است، سهم وقف است. تقاضای من از شهردار تهران و وزیر ارتباطات این است که از تولیدات داخلی حمایت کنند.

خاموشی گفت: همچنین تقاضا دارم که شهرداری تهران و سایر سازمان‌های متولی از ماشین‌های سبک برقی هم حمایت کنند. ما باید بتوانیم رویکرد وقف را تغییر بدهیم و حضور بنده در این مراسم نیز به این جهت است.



وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تولیداتشان حمایت کنیم، گفت: سازمان اوقاف با حمایت از تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های برقی گام مهمی را در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته است.



خاموشی با بیان اینکه باید بتوانیم پست‌های شارژ را در شهر تهران تعبیه کنیم، گفت: حمایت سازمان اوقاف در تهیه و شارژ باطری می‌تواند کمک شایانی را به تولیدکنندگان داشته باشد.



وی گفت: در خواست ما این است که از واردات موتورسیکلت‌های برقی پرهیز شود و از تولیدکنندگان داخلی حمایت لازم انجام شود تا بتوانند گام‌های محکمی را در تولیدات خود بردارند.