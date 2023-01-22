ثبت نام شصت و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

ثبت نام در شصت و نهمین آزمون MHLE از امروز ۲ بهمن آغاز شده است و فرصت ثبت نام تا ۱۹ بهمن ماه ادامه دارد.

این آزمون ساعت ۸:۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

نشانی دقیق مکان برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج می شود. برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

کارنامه نهایی داوطلبان از ساعت ۱۲ روز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ برای داوطلبان قابل دسترس است.

هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می شود. درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه») یا Check Certificate Validity قابل استعلام است.

کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد و مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.