دستور وزیر بهداشت برای بررسی حادثه بیمارستان امام سجاد(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، با اشاره به انفجار کپسول آتش نشانی در سالن انتظار بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج، از دستور وزیر بهداشت برای بررسی دقیق علت این حادثه و اعزام مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت به یاسوج برای بررسی میدانی و گزارش دلایل این سانحه و همچنین اطلاع از وضعیت مصدومان آن خبر داد و گفت: فیلم های دوربین راهرو بیمارستان بررسی شده تا علت حادثه مشخص شود.

وی افزود: با توجه به اینکه کپسول آتش نشانی ۴۰ روز پیش توسط آتش نشانی یاسوج شارژ شده و تا آبان ۱۴۰۲ اعتبار داشته است؛ علت دقیق حادثه هنوز روشن نیست و نیاز به بررسی های فنی بیشتری دارد.