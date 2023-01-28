به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر تماس تلفنی با سرپرست هلالاحمر آذربایجان غربی دستور رسیدگی فوری و استفاده از همه امکانات این جمعیت برای امدادرسانی به زلزلهزدگان خوی را صادر کرد.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای ارزیابی مناطق حادثهدیده با اعزام ۴ تیم به سرعت آغاز شده تاکید کرد: با توجه به سرمای هوا در منطقه، امکانات هلالاحمر برای اسکان اضطراری حادثهدیدگان احتمالی در منطقه، سریعاً بسیج و ارسال میشود.
گفتنی است؛ در حال حاضر، تیمهای ارزیاب هلالاحمر در منطقه حضور دارند و تماس با فرمانداریها، دهیاریها و خانههای هلال برای ارزیابی دقیق مناطق آسیبدیده برقرار شده است.
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