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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۴

دستور رسیدگی فوری جهت امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده خوی

دستور رسیدگی فوری جهت امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده خوی

رئیس جمعیت هلال احمر دستور برای رسیدگی فوری و به‌کارگیری همه امکانات جهت امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده خوی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر تماس تلفنی با سرپرست هلال‌احمر آذربایجان غربی دستور رسیدگی فوری و استفاده از همه امکانات این جمعیت برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان خوی را صادر کرد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای ارزیابی مناطق حادثه‌دیده با اعزام ۴ تیم به سرعت آغاز شده تاکید کرد: با توجه به سرمای هوا در منطقه، امکانات هلال‌احمر برای اسکان اضطراری حادثه‌دیدگان احتمالی در منطقه، سریعاً بسیج و ارسال می‌شود.

گفتنی است؛ در حال حاضر، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر در منطقه حضور دارند و تماس با فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و خانه‌های هلال برای ارزیابی دقیق مناطق آسیب‌دیده برقرار شده است.

کد مطلب 5694541

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