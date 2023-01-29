مصوبه مولدسازی به صورت محرمانه توسط سران قوا تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۹ بهمن) در صحن علنی مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: متأسفانه قانون مولدسازی به صورت محرمانه توسط سران قوا تصویب شده است و دو سال همه قوانین در این حوزه را موقوف الاجرا کرده است. نکته جالب این است که حق نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضائیه گرفته شده و من اعلام می‌کنم ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است.

وی تصریح کرد: قبلاً شوراهای عالی قانونگذاری کردند و هیچکدام از ما حرفی نزدیم و اعتراضی نکردیم، امروز بر سر یک تن آسفالت دعوا می‌کنیم و حنجره خود را پاره می‌کنیم در حالی که یک قانون گذاری صورت گرفته که سابقه نداشته است.

وی تصریح کرد: این کاپیتالیسم در امور داخلی کشور است که سه نفر از سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده مجلس و شورای نگهبان را کنار بگذارند و ما نیز در مقابل چشم ۸۶ میلیون ایرانی سکوت می‌کنیم؛ چه جوابی به مردم خواهیم داد؟

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف زمانی که مسئولیت شما تمام شود چه پاسخی برای افکار عمومی و نخبگان خواهید داشت؟ این اتفاق ظلم به مردم و مجلس شورای اسلامی است.

ناقوس مرگ مجلس به صدا در نیامده است

علی نیکزاد در پاسخ به این اخطار، گفت: این طور نیست؛ اصلاً ناقوس مرگ مجلس به صدا در نیامده است.

صباغیان میان پاسخ نیکزاد، عنوان کرد: صدای ناقوس درآمده است، اما ما و شما نمی‌خواهیم این صدا را بشنویم.

نیکزاد ادامه داد: باید به قانون احترام بگذاریم. شاید من هم با شما هم‌نظر باشم، اما شما دوست دارید در صحن بحث شود و در تلویزیون پخش شود اما من چنین چیزی را دوست ندارم و باید از کیان مجلس دفاع کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند و اجرای آن مشروط به اجازه و موافقت مقام معظم رهبری است. اگر به این موضوع نقد دارید، کار درستی نیست که بگویید ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است.

وی بیان کرد: خواهش می‌کنم مطالبی که می‌گوئید در راستای قانون باشد. در شور سران قوا اگر یک نفر مخالف باشد، موضوع تصویب نمی‌شود و در صورت موافقت هر سه نفر، به شرط تأیید رهبر انقلاب، آن مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.

نیکزاد عنوان کرد: اگر به این موضوع انتقادی دارید، جای آن تریبون عمومی نیست. شاید بنده نیز با شما هم نظر باشد و شاید هم نباشم، اما بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این موضوع از اختیارات رهبر انقلاب است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما خطاب به رئیس مجلس که حضور ندارد می‌گوئید چطور به نخبگان پاسخ خواهد داد> این در حالی است که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار داده شده است. اخطار شما درباره اصل ۷۱ بود و بنده با اصل ۱۱۰ از قانون اساسی به آن پاسخ دادم، خواهشمند است این مطالب را از مجرای مربوط به آن پیگیری کنید.

صباغیان پس از استماع پاسخ نیکزاد، اظهار داشت: مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه می‌گذاریم و مجلس کار خود را انجام نمی‌دهد. همین ضعف ما باعث شده که کار به اینجا بکشد.