به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه ۹ بهمن ماه) و در جریان بررسی پیشنهاد جعفر قادری در خصوص حذف یک بند از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه)، اظهار داشت: برخی از دوستان سعی دارند در رسانهها و صحن مجلس فضا را احساسی کنند و در صداوسیما به نحوی صحبت میکنند که دوستانی که در صحن مجلس شورای اسلامی نظرات خود را پیرامون طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان میکنند، مخالف این موضوع هستند اما بنده تاکید میکنم که هیچ فردی در مجلس مخالف گرفتن مالیات از سوداگران و کسانی که با سفته بازی قیمت مسکن و طلا را افزایش میدهند، نیست.
وی بیان کرد: اما نکته این است نظراتی که در مجلس شورای اسلامی پیرامون این طرح مطرح میشود، برای این است که ایرادات موجود رفع شود. ایراداتی در نحوه اجرا وجود دارد که اگر اکنون مرتفع نشود، فردا برای مردم مشکل ایجاد میکند. ما نباید پشت یک میز بنشینیم و در مورد جامعه بدون در نظر گرفتن واقعیتها تصمیمگیری کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما امروز در خصوص سازمان امور مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ صحبت میکنیم و باید با در نظر گرفتن وضع موجود جامعه در خصوص اخذ مالیات از عایدی سرمایه تصمیمگیری کنیم. ما ماده ۷ این طرح را برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادیم، اما اکنون در حال تصمیمگیری در خصوص ماده ۸ هستیم که وابسته به ماده ۷ است و به نوعی ما موضوعی را میخواهیم تصویب کنیم که بخشی از آن هنوز در کمیسیون است.
وی اظهار داشت: انتظار میرود با توجه به واقعیتهای جامعه در خصوص این طرح در مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری شود. بنده موافق پیشنهاد قادری برای حذف بند «ت» هستم و پیشنهاد میدهم ماده ۸ نیز به کمیسیون بازگشته و همراه با ماده ۷ پس از اخذ نظرات کارشناسی به صحن مجلس بیاید.
در نهایت نمایندگان با حذف بند «ت» ماده ۸ مخالفت کرده و این ماده را به تصویب رساندند.
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