سازش در پرونده ۱.۸ میلیاردتومانی در شورای حل اختلاف لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: مجتمع قضایی امام خمینی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد، بار دیگر شاهد یک موفقیت چشمگیر در زمینه حل‌وفصل اختلافات از طریق سازش بود.

کارکنان خدوم شعبه ۱۲ این مجتمع، با تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و ترویج صلح، توانستند پرونده‌ای با محوریت چک‌های برگشتی را به سرانجام نیکو برسانند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: در این پرونده، اختلافات مالی ناشی از ۱۰ فقره چک به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وجود داشت. این حجم از مطالبات که معمولاً مستلزم فرایندهای طولانی دادرسی است، با مداخله سازنده و تلاش مستمر کارکنان شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف، به مرحله مصالحه رسید.

کاکولوند، عنوان کرد: این اقدام در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش به‌عنوان یک راهکار مؤثر در اجرای عدالت اجتماعی و در ماه شعبان و با نیت کسب رضای الهی و مراجعان انجام گرفت تا الگویی برای سایر پرونده‌های مشابه باشد.