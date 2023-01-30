غلام رضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار بعدی استقلال برابر مس کرمان گفت: استقلال بعد از مدتها یک بازی خوب را مقابل ملوان از خود ارائه داد و توانست به یک برد پرگل دست یابد. باید امیدوار باشیم ساپینتو دوباره دست به تغییرات کلی در ترکیب استقلال برای بازی با مس نزند. نفراتی که مقابل ملوان به میدان رفتند خوب ظاهر شدند و بدون اشتباه بودند و همین نداشتن اشتباه باعث شد که گل نخورند و به یک برد خوب هم دست یابند.

وی ادامه داد: مس کرمان با حضور تماشاگرانش نمی خواهد امتیاز از دست بدهد. استقلال هم باید برای رسیدن به قهرمانی و ماندن در کورس تمام حریفانش را شکست دهد و باید منتظر یک دیدار جذاب و دیدنی از دو تیم استقلال و مس کرمان باشیم.

فتح آبادی در مورد شکست پرسپولیس برابر فولاد خوزستان هم اظهارداشت: جدال این دو تیم زیبا بود اما متأسفانه اتفاقاتی که در این بازی افتاد باعث شد زیبایی های این بازی خود را نشان ندهد. گل زیبا و جذابی که بازیکن اسپانیایی تازه به خدمت گرفته فولاد نشان داد که او یک بازیکن کاملاً حرفه ای است و از لحظه ها استفاده می کند.

این کارشناس فوتبال با انتقاد از درگیری های به وجود آمده در فوتبال ایران اظهار داشت: متأسفانه در لیگ ایران این گونه درگیری ها تمامی ندارد. تنها کشوری هستیم که قبل از بازی یکدیگر را در آغوش می گیریم و بعد از اتمام بازی به جان هم می افتیم. بازی زیبایی را تماشا کردیم اما اتفاقاتی که افتاد اعتراضات و درگیری ها زیبایی این بازی را زیر سوال بود.

وی در مورد ورود سیستم VAR به ایران تصریح کرد: با این اتفاقاتی که در فوتبال ایران می افتد و اشتباهات تأثیرگذاری که سهواً از داوران سر می زند، تیم ها متضرر می شوند. شاید یک تیم با همین اشتباهات قهرمانی را از دست بدهد و یک تیم هم به لیگ پائین تر صعود کند. بنابراین باید هر چه زودتر این سیستم برای فوتبال ایران وارد کشور شود تا بیش از این شاهد درگیری های این چنینی به خاطر یک اشتباه داور نباشیم.

کارشناس فوتبال در پایان و در خصوص انتقادی که هواداران از گرانی بلیت می کند و استقبال چندانی از سوی تماشاگران از هفته هفدهم لیگ برتر نشد، خاطرنشان کرد: قیمتی که برای بلیت گذاشته اند آنقدر گران است که بعید می دانم بعد از این هم هواداران به ورزشگاه بیایند. با توجه به شرایط اقتصادی این روزها بعید است کسی بتواند چیزی نزدیک به یک میلیون تومان هزینه کند تا فوتبال نگاه کند. مسئولین بهتر است قیمت را کاهش دهند تا علاقه مندان بیشتری به ورزشگاه بیایند. با این کاهش قیمت هم باشگاه ها سود خواهند برد و هم تماشاگران بدون دغدغه وارد ورزشگاه خواهند شد و تیم محبوب شان را تشویق می کنند.