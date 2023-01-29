پیش بینی وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد، افزود: از ظهر سه شنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری برابر با ۱۱ تا ۱۳ بهمن، شاهد وزش باد شدید از سمت جنوب غرب خواهیم بود به طوری که زاهدان و سایر مناطق مرکزی و نوار شرقی استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: وزش باد در مناطق مستعد همراه با خیزش گرودخاک خواهد بود و سبب افزایش دما در سطح استان می شود و همچنین احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و شکستن درختان و سقوط تابلو های تبلیغاتی در سطح شهر دور از انتظار نیست.

ملاشاهی توصیه کرد که مردم از تردد غیر ضروری پرهیز کرده و هنگام وزش باد از کار در ارتفاع و از عبور و مرور در کنار ساختمان های در حال ساخت و قدیمی خودداری کنند.