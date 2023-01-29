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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

پیش بینی وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان

پیش بینی وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان

زاهدان-رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سیستان و بلوچستان گفت: از ظهر سه شنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری، شاهد وزش باد شدید از سمت جنوب غرب خواهیم بود.

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد، افزود: از ظهر سه شنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری برابر با ۱۱ تا ۱۳ بهمن، شاهد وزش باد شدید از سمت جنوب غرب خواهیم بود به طوری که زاهدان و سایر مناطق مرکزی و نوار شرقی استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: وزش باد در مناطق مستعد همراه با خیزش گرودخاک خواهد بود و سبب افزایش دما در سطح استان می شود و همچنین احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و شکستن درختان و سقوط تابلو های تبلیغاتی در سطح شهر دور از انتظار نیست.

ملاشاهی توصیه کرد که مردم از تردد غیر ضروری پرهیز کرده و هنگام وزش باد از کار در ارتفاع و از عبور و مرور در کنار ساختمان های در حال ساخت و قدیمی خودداری کنند.

کد مطلب 5694865

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