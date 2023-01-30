افشای مکالمه پوتین و جانسون؛ «بوریس! قصد صدمه زدن ندارم اما...»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بوریس جانسون، نخست وزیر اسبق انگلیس در گفت‌وگو با یک نشریه انگلیسی، جزئیات مکالمه عجیبش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درست پیش از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین را افشا کرد!

گاردین به نقل از جانسون نوشت: پوتین گفت، «بوریس، تو می‌گویی که اوکراین به این زودی‌ها قصد پیوستن به ناتو را ندارد، منظورت از به این زودی‌ها چیست؟»؛ و من جواب دادم «خب قصد ندارد در آینده نزدیک به ناتو ملحق شود. خودت هم این را به خوبی می‌دانی.»

جانسون در ادامه گفت به پوتین هشدار داده که اگر روسیه اقدام نظامی را آغاز کند، غرب تحریم‌های سخت‌تری اعمال خواهد کرد و علاوه بر این حمایت از ناتو افزایش می‌یابد.

جانسون می‌گوید که در زمان برقراری تماس با پوتین، رهبران کشورهای جهان در تلاش بودند تا روسیه از حمله به اوکراین منصرف کنند.

وی مدعی شد: پوتین در آن برهه مرا تهدید کرد و گفت «ببین بوریس، قصد صدمه زدن به شما را ندارم اما با یک موشک ظرف یک دقیقه یا چیزی در همین حدود...» و دیگر حرفش را ادامه نداد!

نخست وزیر اسبق انگلیس افزود: از لحن آرام صحبت کردنش که حسی از بی‌اعتنایی را منتقل می‌کرد، اینطور بر می‌آمد که گویی داشت با من بازی می‌کرد و فهمیده بود که قصد دارم او را پای میز مذاکره بکشانم!

در این مستند که قرار است امشب منتشر شود، از ملاقات بِن والاس، وزیر دفاع انگلیس هم با همتای روس وی هم پرده برداشته شده است.

والاس در بخشی از این مستند، دیدار با سرگئی شویگو را «نوعی ابراز قدرت و زورگویی» توصیف کرده و به گفته وی، این توصیف مثل این جمله است: «می‌خواهم به تو دروغ بگویم، تو می‌دانی که من دروغ می‌گویم و من هم می‌دانم که تو می‌دانی و با همه این احوال، باز هم به تو دروغ می‌گویم!»

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه به اسپوتنیک گفت که مسکو بارها به ناتو هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای گسترش این ائتلاف نظامی به شرق اروپا، پیامدهای به همراه خواهد داشت.

ریابکوف با تاکید بر اینکه روسیه از منافع امنیتی مشروع خود دفاع می‌کند، گفت: آمریکایی‌ها هشدارهای ما را نشنیدند و جدی نگرفتند و در عوض با هر روشی که می‌تواستند، به تحریک کی‌یف علیه مسکو ادامه دادند.

وزیر دفاع روسیه در دسامبر ۲۰۲۲ گفت که تاکید و کانون اصلی فعالیت‌های عملیاتی و آموزش‌های جنگی ارتش روسیه در سال ۲۰۲۳، بر تهدیدهای مرتبط با گسترش ناتو در شرق اروپا معطوف خواهد بود.

روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) بنا به درخواست جمهوری‌های دونباس برای کمک به آنها جهت دفاع از خودشان برابر رژیم کی‌یف، عملیات نظامی را اوکراین آغاز کرد. غرب در واکنش، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و از آن زمان تاکنون اقدام به تسلیح کی‌یف کرده است.

مسکئ همواره ناتو را ائتلافی با هدف مواجهه نظامی با خود توصیف کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اوایل آوریل ۲۰۲۲ گفت که گسترش بیشتر ناتو به سمت مرزهای روسیه، ماهیتی خصمانه داشته و امنیت اروپا را افزایش نمی‌دهد.