۹ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۳

ناتو دست به مُهره شد؛ «آماده رویارویی مستقیم با روسیه هستیم»

رئیس کمیته نظامی ناتو می‌گوید که این ائتلاف نظامی برای رویارویی مستقیم با روسیه آماده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، راب باوئر، رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی پرتغالی، گفت که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا آمادگی مواجهه مستقیم با روسیه را دارد.

باوئر در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع گفت که «ما آماده‌ایم» و در عین حال اضافه کرد که ناتو تنها زمانی به روسیه پاسخ می‌دهد که مسکو از خط قرمز عبور و به یکی از اعضای این ائتلاف نظامی حمله کند.

وی با تاکید بر اینکه ناتو باید بهتر خود را آماده کند چون روسیه در حال حاضر ابتکار عمل را در دست دارد، تصریح کرد: اینکه دشمن شما سلاح‌های بهتری دارد، مشکل آنها نیست بلکه مشکل شماست.

در این گفت‌وگو، موضوع رونمایی و معرفی یک «اقتصاد جنگی در زمان صلح» نیز مطرح شد و باوئر اذعان داشت که این فرآیند دشوار خواهد بود.

روسیه به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، کشورهای غربی و ناتو همواره برای کی‌یف کمک نظامی و غیر نظامی فراهم کرده و در عین حال مدعی هستند که یک طرف جنگ نیستند!

    • کرامت سلیمی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      در اینده ای نزدیک ، شهرهای مهم روسیه از جمله مسکو  توسط موشک و هواپیما مورد حمله قرار خواهد گرفت و روسیه هم نمی تواند هیچ عکس العملی نشان د هد و تلافی کند. فقط یک مشکل حل نخواهد شد و ان هم اینکه با بمباران شهرهای روسیه و ناتوانی روسیه در مقابل حمله به شهرهایش، باز هم رسانه ها سلاح هسته ای را باور خ
      • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
        اون وقت چند تا سرمت انگلیس،المان وفرانسه ونیویورک را مب بلعد این خواب تعبیر نمیشه که روسیه وچین مستعمره اروپا وامریکا بشوند
    • ناشناس IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      ناتو باید دست به مهره شود و ائتلاف نظامی برای رویارویی روسیه دست به کار شود تا روسیه بساط خود را از اوکراین جمع نماید ، شکست اوکراین در جنگ به معنای شکست ناتو است .
    • ناشناس IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      همین الان هم روسیه با ناتو در حال جنگ هست.
    • GB ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      شکست روسیه و یا شکست آمریکا در هر جنگی غیرممکن است مگر با نابودی کل جهان، این افکار فقط نشانه حماقت مطرح کننده است که کسی فکر کند روسیه شکست میخورد. اگر غرب برای نفوذ به روسیه از طریق اوکراین اصرار ورزد بدون شک روسیه از سلاح های خطرناکتری استفاده خواهد کرد و بلعکس. این در مورد آمریکا و چین هم صحت دا
    • یوسف IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      اگر غرب نتواند جلوی ارتش پوتین بایستد وپوتین اوکراین را تصرف نماید چه تضمینی وجود دارد که پوتین خیال تصرف کشورهای ضعیف دیگری را نداشته باشد ' حتی اگر پوتین چشم طمع به ابهای گرم خلیج فارس داشته باشد چه کشور ویا نهادی میتواند جلو تجاوزش بگیرد ' حالا که ماباغرب مشکل داریم روسیه هم دوستی قابل اتکا نخواه
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      ناتو غلط کرده که اعلام امادگی برای جنگ کرده ، اینها نمی توانند با کشورهای کوچکی مثل افغانستان مبارزه کنند ، چه رسد به روسیه ، در صورت جنگ با روسیه ، فروپاشی ناتو ، اروپا و حتی خود امریکا حتمی است
    • M IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      فعلا هم ناتو وارد جنگ با روسیه هستند مستقیم هم هیچ غلطی نمی توانید اگر شما همه ی تان وارد جنگ شوید روسیه هم طرفدار ن خود را دارد که دهن ناتو را خورد می کنند، بیا بیازمایم از هفته دیگر آغاز کنیم، زنده باد روسیه زنده باد جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا و ناتو وسگهایش،
    • DE ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      ، کشورهای غربی و ناتو همواره برای کی‌یف کمک نظامی و غیر نظامی فراهم کرده و در عین حال مدعی هستند که یک طرف جنگ نیستند!// یاد شاگرد تنبل کلاس اول دبیرستان افتادم مشق هاش را پسر داییش بر اش مینوشت انشاء هم باباش . حالا این دلقک اوکراین هم‌ فقط دلقکی میکنه جنگ را تروریستها و ناتو و امریکا پیش میبرند
    • خسرو IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      این حرکت ناتو کاملا واقعی و در امتداد همان چیزی است که جهان دنبالشه .
    • امیر IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      متاسفانه رسانه های ما هم بجای کلمه تجاوز و وحشی گری روسیه و شخص پوتین از کلمه ( عملیات ویژه نظامی ) استفاده می‌کنند!!!!!! پوتین به بهانه واهی و کشورگشایی دست به این عمل زده .و خواسته کشور شوروی را احیا کنه ..اما نمی‌دانست آمریکا و اروپا .ذلیلش خواهند کرد ..
    • کیان AE ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
      رویکرد غرب و ناتو فقط افزایش زمان جنگ ،اینجور راحت میتونن روسیه شکست بدن

