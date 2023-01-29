ناتو دست به مُهره شد؛ «آماده رویارویی مستقیم با روسیه هستیم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، راب باوئر، رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی پرتغالی، گفت که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا آمادگی مواجهه مستقیم با روسیه را دارد.

باوئر در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع گفت که «ما آماده‌ایم» و در عین حال اضافه کرد که ناتو تنها زمانی به روسیه پاسخ می‌دهد که مسکو از خط قرمز عبور و به یکی از اعضای این ائتلاف نظامی حمله کند.

وی با تاکید بر اینکه ناتو باید بهتر خود را آماده کند چون روسیه در حال حاضر ابتکار عمل را در دست دارد، تصریح کرد: اینکه دشمن شما سلاح‌های بهتری دارد، مشکل آنها نیست بلکه مشکل شماست.

در این گفت‌وگو، موضوع رونمایی و معرفی یک «اقتصاد جنگی در زمان صلح» نیز مطرح شد و باوئر اذعان داشت که این فرآیند دشوار خواهد بود.

روسیه به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، کشورهای غربی و ناتو همواره برای کی‌یف کمک نظامی و غیر نظامی فراهم کرده و در عین حال مدعی هستند که یک طرف جنگ نیستند!

