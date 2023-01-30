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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۰

فرمانده انتظامی استان فارس:

گروگان شیرازی آزاد شد/ شهادت یک مامور پلیس

گروگان شیرازی آزاد شد/ شهادت یک مامور پلیس

شیراز- فرمانده انتظامی فارس گفت: با تلاش ماموران کلانتری ۲۳ گلدشت فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز خانم ۳۲ ساله از چنگال آدم ربا نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی در خصوص آزادسازی این گروگان بیان کرد: در پی اعلام یک فقره آدم‌ربایی در اطراف باغات محمودیه بلوار چمران شیراز بلافاصله مأموران انتظامی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با حضور میدانی و واکنش سریع مأموران در محل مشخص شد گروگان گیر مسلح یک خانم ۳۲ ساله را به قصد اخاذی و آدم ربایی با یک دستگاه خودروی سواری ربوده و از محل متواری می‌گردد.

سردار حبیبی گفت: مأموران به منظور حفظ جان گروگان با آدم ربا درگیر و دستگیری عامل این اقدام شرارت آمیز را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان عنوان کرد: سرانجام با تلاش مستمر پلیس فرد ربوده شده آزاد و عامل اصلی این گروگانگیری که با حضور مأموران انتظامی عرصه را بر خود تنگ دیده بود در درگیری با مأموران از ناحیه پا مجروح و دستگیر و از وی یک قبضه کلت کمری به همراه ۲ تیغه خشاب ۱۵ تیری کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه گروگان صحیح و سالم است خاطرنشان کرد: متأسفانه در این عملیات یکی از مأموران وظیفه شناس پلیس افتخاری انتظامی شیراز بنام محمود هوشمندی بر اثر اصابت گلوله فرد آدم ربا به درجه رفیع شهادت نائل شد.

کد مطلب 5695664

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