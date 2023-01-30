گروگان شیرازی آزاد شد/ شهادت یک مامور پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی در خصوص آزادسازی این گروگان بیان کرد: در پی اعلام یک فقره آدم‌ربایی در اطراف باغات محمودیه بلوار چمران شیراز بلافاصله مأموران انتظامی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با حضور میدانی و واکنش سریع مأموران در محل مشخص شد گروگان گیر مسلح یک خانم ۳۲ ساله را به قصد اخاذی و آدم ربایی با یک دستگاه خودروی سواری ربوده و از محل متواری می‌گردد.

سردار حبیبی گفت: مأموران به منظور حفظ جان گروگان با آدم ربا درگیر و دستگیری عامل این اقدام شرارت آمیز را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان عنوان کرد: سرانجام با تلاش مستمر پلیس فرد ربوده شده آزاد و عامل اصلی این گروگانگیری که با حضور مأموران انتظامی عرصه را بر خود تنگ دیده بود در درگیری با مأموران از ناحیه پا مجروح و دستگیر و از وی یک قبضه کلت کمری به همراه ۲ تیغه خشاب ۱۵ تیری کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه گروگان صحیح و سالم است خاطرنشان کرد: متأسفانه در این عملیات یکی از مأموران وظیفه شناس پلیس افتخاری انتظامی شیراز بنام محمود هوشمندی بر اثر اصابت گلوله فرد آدم ربا به درجه رفیع شهادت نائل شد.