به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، سومین جلسه ستاد اجرایی برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های جهان با حضور حمید یاری رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، مدیران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و نماینده هیأت کشتی استان اصفهان برگزار شد.



همچنین حمید یاری در سفر یک روزه به اصفهان از سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش جهان و امکانات باشگاه فولاد سپاهان برای میزبانی این مسابقات نیز بازدید کرد.



مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در روزهای ۱۱و ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ با حضور ۶ تیم داخلی و خارجی به میزبانی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.