کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز یازدهم بهمن ماه با ثبت شاخص ۹۵ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۱۳ نیز نشان از کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.
هماکنون هوا در ایستگاههای سمزقند، الهیه، خاقانی، کریمی، چمن، لشگر و سجاد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و برای بقیه ایستگاههای سطح شهر کیفیت هوای قابل قبول اعلام شده است.
در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماریهای قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
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