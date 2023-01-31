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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

در ۳ مرکز؛

امکان پذیرش دانشجوی خارجی مجازی در دانشگاه پیام نور فراهم شد

امکان پذیرش دانشجوی خارجی مجازی در دانشگاه پیام نور فراهم شد

رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور اعلام کرد: ۳ مرکز قم، شیراز و تحصیلات تکمیلی تهران مجوز جذب دانشجوی خارجی به شیوه مجازی را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر مجتبی سلطانی احمدی در نشست مشترک روسای استانی در سالن شورای ریاست دانشگاه گفت: جذب دانشجوی خارجی جزو اولویتهای نظام آموزش عالی در کشور قرار گرفته است و مرکز امور بین الملل در چارچوب سیاستهای اعلامی ریاست دانشگاه توجه و تسهیلگری در این حوزه را وجهه همت خود قرار داده است.

سلطانی احمدی پس از اعلام خبر دریافت مجوز جذب دانشجوی خارجی به شیوه مجازی در مراکز قم، شیراز و تحصیلات تکمیلی تهران گفت: مرکز مشهد، تبریز، اصفهان و بندرعباس جهت کسب مجوز جذب دانشجوی خارجی در نوبت بررسی در سازمان امور دانشجویان هستند و روسای این مراکز باید ضمن رعایت شرایط اعلامی سازمان امور دانشجویان نسبت به پیگیری این امر همت مضاعف داشته باشند.

رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور افزود: پس از تعیین تکلیف مراکز فوق نسبت به تکمیل پرونده مراکز متقاضی با رعایت شرایط و ضوابط اعلامی اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 5696853
زهرا سیفی

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