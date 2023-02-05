به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ژاپنی «سانکی» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد دولت ژاپن قصد دارد در صورت درخواست رسمی آمریکا و آغاز گفتوگوها در اینباره، استقرار موشکهای میانبرد آمریکایی در خاک ژاپن را بررسی کند.
به نوشته سانکی، این گفتوگوها بیشتر درباره استقرار موشکهای بالدار «تاماهاوک» و موشکهای هایپرسونیک (فراصوت) «LRHW» خواهد بود.
این منابع آگاه در گفتوگو با سانکی، با بیان اینکه هنوز هیچ پیشنهاد مشخصی درباره محل استقرار موشکهای آمریکایی وجود ندارد، اعلام کردند احتمالاً این موشکها در جزیره کیوشو مستقر شوند.
به نوشته این روزنامه ژاپنی، آمریکا استقرار موشکهای خود در جزایر ژاپن را یکی از ارکان طرحِ استقرار سامانه و نظمی تسلیحاتی با نام «زنجیره اول» میداند که شامل ژاپن، تایوان، بخشهای شمالی فیلیپین، و جزیره بورنئو میشود.
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