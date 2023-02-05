  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۴

واکنش چمران در مورد اخذ عوارض از قبور در تهران+ فیلم

واکنش چمران در مورد اخذ عوارض از قبور در تهران+ فیلم

رئیس شورای شهر تهران در مورد ماجرای اخذ عوارض از قبور توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورای شهر در واکنش به ماجرای اخذ عوارض از قبور اظهارداشت: آنچه در خصوص بهشت زهرا مطرح شده عوارض نیست و بهای خدمات است.

وی افزود: وزارت کشور این بها را برای کل کشور اعلام کرده و بهشت زهرا یکی از مواردی است که بهای خدمات دریافت می‌کند و موقع دفن افراد این بها دریافت می‌شود.

چمران با بیان اینکه این مبلغ عوارض نیست و مربوط به پیش از دفن است اظهار کرد: درباره پس از آن نیز باید بررسی کرد و به این بستگی دارد که افراد خدمات بخواهند یا خیر؟ ممکن است کسی بخواهد گل‌کاری انجام داده یا مواردی از این قبیل انجام دهد.

وی تصریح کرد: آنچه آمده فهرست وزارت کشور است و در بین آنها، شورا مواردی که صلاح بداند تصویب خواهد کرد. چیزی برای نگهداشت نداشتیم و نداریم.

کد مطلب 5700683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      2 0
      پاسخ
      حاج آقا بابت خدمات هزینه داده بشه بله اما نه در قبرستان حتی قبر هم فروشیه در صورتی که در دین اسلام هیچ پیامبرانی برای دفن و کفن مرده زمین خرید و فروش نمی کردند . الان اهل سنت بابت دفن مرده ها هیچ هزینه ای حتی برای خرید زمین پرداخت نمی کنند و گناه می دانند .
    • حسام IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      طراح مالیات برقبور باید مشخص و دفع شود ،و شورای شهر هم بجای برخورد قاطع بااین اندیشه ضد اخلاقی و مذهبی نشان از دگردیسی انقلابی و اعتقادی دارند و بیشتر نگاه لیبرالی به شهر دارند،واقعا جای تأسف است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها