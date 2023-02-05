واکنش چمران در مورد اخذ عوارض از قبور در تهران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورای شهر در واکنش به ماجرای اخذ عوارض از قبور اظهارداشت: آنچه در خصوص بهشت زهرا مطرح شده عوارض نیست و بهای خدمات است.

وی افزود: وزارت کشور این بها را برای کل کشور اعلام کرده و بهشت زهرا یکی از مواردی است که بهای خدمات دریافت می‌کند و موقع دفن افراد این بها دریافت می‌شود.

چمران با بیان اینکه این مبلغ عوارض نیست و مربوط به پیش از دفن است اظهار کرد: درباره پس از آن نیز باید بررسی کرد و به این بستگی دارد که افراد خدمات بخواهند یا خیر؟ ممکن است کسی بخواهد گل‌کاری انجام داده یا مواردی از این قبیل انجام دهد.

وی تصریح کرد: آنچه آمده فهرست وزارت کشور است و در بین آنها، شورا مواردی که صلاح بداند تصویب خواهد کرد. چیزی برای نگهداشت نداشتیم و نداریم.