به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر چهارشنبه در جلسه تهیه برش استانی و جمع بندی نهایی برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی این استان برای تحقق شعار سال اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی هیأت دولت و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال‌جاری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان همسو با تحقق شعار سال‌جاری در این جلسه با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان نهایی و برای تصویب در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح می‌شود.

وی افزود: در تدوین این برنامه عملیاتی سعی شده است که مردم به عنوان رکن اصلی و تضمین کننده جهش تولید دیده شوند، چرا که اساساً دولت برای تحقق این مهم به تنهایی توان لازم در راستای حضور در همه فعالیت‌های اقتصادی را ندارد و همچنین دولت نباید وارد مقوله تصدی‌گری شود.

وی تصریح کرد: برهمین اساس باید در قالب نقشه راه جامع و برنامه عملیاتی علاوه بر تعریف موضوع، هدف‌گذاری کمی و کیفی، مسیر درست تحقق شعار راهبردی سال و حقوق و تکالیف متقابل تولید کنندگان و مصرف کنندگان به درستی تبیین و ریل گذاری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از بخش کشاورزی به عنوان یکی از پتانسیل‌های بالقوه استان یاد کرد و اظهار داشت: بخش کشاورزی یکی از بزرگترین بخش‌های خصوصی اقتصاد کشور است و برای تحقق جهش تولید در آن باید با ایجاد تحول در بخش‌های مختلف از طریق دانش بنیان سازی و ارتقا فناوری‌های کشاورزی عمل شود تا بتوان هدف‌های از پیش تعیین شده را محقق کرد.

وی توجه به تکمیل زنجیرهای ارزش در بخش‌های کشاورزی، فنی، معدن، گردشگری و صنایع دستی را نیز از مهمترین محورهای قابل ذکر در این برنامه برشمرد و افزود: توجه به ظرفیت‌های مرز و ترانزیت کالا و مسافر باید به صورت جدی در برنامه‌های تدوینی مدنظر قرار گیرد.

محمدی توجه ویژه به مراکز تولید علم، مهارت و شرکت‌های دانش بنیان را از ویژگی‌های اصلی این برنامه عملیاتی خواند و افزود: خوشبختانه با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی سطح استان و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران در حوزه‌های مختلف امروز شاهد جمع بندی نهایی این برنامه عملیاتی و ارائه آن در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای تصویب هستیم که امیدواریم این گام جدید زمینه ساز توسعه بیش از پیش استان را فراهم نماید.

گفتنی است؛ در این جلسه که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و به مدت ٩ ساعت به طول انجامید، مدیران هریک از دستگاه‌های اجرایی استان کردستان ضمن ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود و پس از بحث و تبادل نظر در مورد راهبردهای مدنظر هر دستگاه اجرایی، برنامه عملیاتی هر دستگاه تدوین و برای تصویب در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان مشخص شد.