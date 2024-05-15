به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهیدی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت دارد.

وی ادامه داد: صنایع غذایی و صنعت شیرینی و شکلات در آذربایجان شرقی صنایع بسیار خوبی هستند و حرف اول را در کشور می‌زند که این موضوع نشان دهنده توانمندی بالای صنایع کشاورزی در استان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت همکاری و هم افزایی مجموعه صمت و فعالان اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه افزود: کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های آذربایجان شرقی به اندازه‌ای خوب است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی توانسته اند جایگاه خوبی در بازارهای خارجی داشته باشند که البته این بخش باید تقویت شود.

شهیدی ادامه داد: در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد.

وی با بیان این که عمر مدیریتی به پایان می‌رسد ولی مهم این است که بهترین عملکرد را در رابطه با ارائه خدمت به مردم داشته باشیم، گفت: آقای سرتیبی مدیری باسابقه و باتجربه و آشنا با حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است که در این زمینه امیدواریم با همکاری و هم افزایی بخش خصوصی و دولت به اهداف تعیین شده دست یابیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به این که دنیا به شدت در حال تغییر است بنابراین باید همگام با دنیا پیش برویم و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های صنعت و معدن تقویت شوند و شرکت‌های بزرگ نیز از توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و فناور استفاده کنند.