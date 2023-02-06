مسیر تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای ورود به پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، ورود به بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس همچون ادوار گذشته این بازی ها منوط به کسب سهمیه لازم از میادین انتخابیِ مورد تایید است. این میادین انتخابی برای رشته هایی مانند والیبال نشسته آغاز شده و حتی تیم ملی مردان ایران با حضور در نخستین رویداد گزینشی مصوب و کسب سهمیه از آن، تکلیف خود را برای حضور در پاریس مشخص کرده است.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران هم در این رویداد گزینشی شرکت داشت اما از دستیابی به سهمیه های توزیعی در آن بازماند. به همین دلیل کارش برای ورود به پارالمپیک پیش رو، به دیگر رویدادهای گزینشی کشیده شد که تعدادشان بیشتر از دو رویداد نیست.

مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی جهانی (بوسنی) اولین رویداد گزینشی والیبال نشسته برای بازی های پارالمپیک پاریس بود. در این رقابت ها تیم ملی مردان ایران با صعود به فینال سهمیه پارالمپیکی خود را قطعی کرد اما تیم ملی بانوان با بسنده کردن به جایگاه تکرایِ نهم، خیلی دور از آن ایستاد.

ملی پوشان والیبال نشسته بانوان اما با حضور در دو رویداد دیگر می توانند شانس خود را برای پارالمپیکی شدن امتحان کنند؛ مسابقات قهرمانی آسیا اولین میدان است. این رقابت ها تیرماه سال آینده همزمان در دو بخش مردان و بانوان به میزبانی قزاقستان برگزار می شود. تیم های قهرمان در هر دو بخش سهمیه پارالمپیک دریافت می کنند.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا به فینال راه یافت اما در مصاف با چین به نایب قهرمانی بسنده کرد. این تیم برای دست یابی به سهمیه پارالمپیک در قزاقستان باید یک پله ارتقا داشته و قهرمان شود. در بخش مردان همین رقابت ها، تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی است و اگر این عنوان مجدد برای ایران تکرار شود، تیم بعدِ از ایران صاحب سهمیه می شود چراکه ملی پوشان ایران سهمیه لازم را در اختیار دارند.

در صورتی که تیم ملی والیبال نشسته بانوان نتواند از رقابت با حریفان آسیایی اش در قزاقستان به سهمیه پارالمپیک دست یابد می تواند از حضور در مسابقات آزاد آخرین شانس خود را برای پارالمپیکی شدن مورد آزمایش قرار دهد. این رقابت ها پس از اتمام مسابقات گزینشی قاره ای برگزار می شود و طی آن دو سهمیه توزیع خواهد شد اما هنوز زمانش مشخص نیست.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان تنها تجربه یک دوره حضور در بازی های پارالمپیک را داراست. این تیم در سالی که چین به عنوان تیم منتخب جهان وارد بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو شد توانست به عنوان تیم دوم آسیا برای این بازی ها کسب سهمیه کند. ملی پوشان ایران قرار بود برای بازی های پارالمپیک توکیو هم در رقابت های گزینشی به میزبانی کانادا شرکت کنند اما اعزام آنها لغو شد.

رقابت های والیبال نشسته پارالمپیک در هر بخش مردان و بانوان با حضور ۸ تیم برگزار می شود.