دریافت 29 MB کد مطلب 5702556 https://mehrnews.com/xZv5J ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱:۰۳ کد مطلب 5702556 فیلم هنر فیلم هنر ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱:۰۳ از هفت بهارنارنج تا روایت ناتمام سیما؛ نگاه مهر به روز ششم جشنواره فیلم فجر گزارش خبرنگار مهر از آنچه در ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر گذشت. کپی شد مطالب مرتبط مخالف روایتگری آزار جنسی در سینما نیستم/ ورود مراجع قانونی رونمایی از پوستر سه فیلم و تیزر یک فیلم از آثار جشنواره فیلم فجر در انتشار نامه علی نصیریان شیطنت شد/ بگذارید همین یک سیمرغ بماند جدول نمایش فیلمهای کوتاه جشنواره فیلم فجر منتشر شد برچسبها جشنواره فیلم فجر فیلم هفت بهارنارنج فیلم روایت ناتمام سیما علی نصیریان
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