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کد مطلب 5702556
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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱:۰۳

از هفت بهارنارنج تا روایت ناتمام سیما؛

نگاه مهر به روز ششم جشنواره فیلم فجر

نگاه مهر به روز ششم جشنواره فیلم فجر

گزارش خبرنگار مهر از آنچه در ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر گذشت.

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