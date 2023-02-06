رونمایی از پوستر سه فیلم و تیزر یک فیلم از آثار جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم‌ها، پوستر فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی داود صبوری به قلم پدرام کریمی در آستانه اکران در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد، پوستر این فیلم را راهله لطفی طراحی کرده است.

تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی و… در «اتاقک گلی» به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل عبارتند از مجید مجیدی مشاور کارگردان، علیرضا سبزواری مشاور تهیه کننده و مدیر برنامه ریزی، ناصر هاشم‌زاده و سیدمحمد حسینی مشاور فیلمنامه، فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، محسن خدابخشی طراح صحنه، فاطمه صفری طراح لباس، میثم مولایی تدوین، بهمن اردلان و مهدی فیض مندیان صدابردار، حبیب خزایی فر آهنگساز، حسن نجفی منش جلوه‌های ویژه بصری، علیرضا ناصربخت دستیار اول کارگردان، نادر فوقانی عکاس، بهمن اردلان طراحی و ترکیب صدا، محسن و امیر کاووس روزبهانی جلوه‌های ویژه میدانی، میثم فلاح مدیر تولید، حسین شیخی مشاور گویش و لهجه کردی، راهله لطفی طراح پوستر و لوگو، رضا گلی مدیر تدارکات، فرحناز خسروآبادی منشی صحنه، فربد جلالی اصلاح رنگ و نور، آرمین منیبی ساخت تیزر.

فیلم سینمایی «اتاقک گلی» روایتی است عاشقانه که در جریان عملیات مرصاد رخ می‌دهد، این فیلم محصول مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد فرهنگی روایت فتح و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که در بخش سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه برای اصحاب رسانه و منتقدان اکران خواهد شد.

پوستر «جنگل پرتقال»

پوستر فیلم سینمایی «جنگل پرتقال» به کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی منتشر شد.

این فیلم سینمایی محصول باشگاه فیلم اولی‌های بنیاد سینمایی فارابی است و آرمان خوانساریان با این اثر پس سال‌ها نویسندگی و کارگردانی آثار کوتاه، اولین فیلم بلند سینمایی خود را به جشنواره چهل و یکم فجر آورده است.

در خلاصه داستان «جنگل پرتقال» آمده است: «سهراب بهاریان نمایشنامه نویس ناموفقی است که به تازگی معلم دبیرستان شده است. حال پس از پانزده سال در یک سفر یک روزه به شهری که زمانی در آن تحصیل کرده است با واقعیتی رو به رو می‌شود…»

میرسعید مولویان، سارا بهرامی، رضا بهبودی، رضا عموزاد، فراز سرابی، داوود فتحعلی بیگی، فرشته مرعشی، ارشیا بیک بین، حمیدرضا عباسی، زینب شعبانی، رضا پوده‌ای و حسام نورانی گروه بازیگران «جنگل پرتقال» را تشکیل می‌دهند.

عوامل اصلی این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود امین تیرانی، تدوین: محمد نجاریان، صداگذاری و ترکیب صدا: امیر حسین قاسمی، موسیقی متن: علی صمدپور، دستیار کارگردان و برنامه ریز: ایمان توکلی، طراحی چهره پردازی: سیامک احمدی، جانشین تهیه‌کننده: ایمان موید طلوع، مدیرتولید: عماد طاهری، دستیار اول کارگردان: ایمان توکلی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، صدابردار: سامان شهامت، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، جلوه‌های بصری: کامیار شفیعی‌پور، عکاس: رز ارغوان.

پوستر رسمی «روایت ناتمام سیما»

پوستر رسمی «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه‌کنندگی مجید رضابالا رونمایی شد.

«روایت ناتمام سیما» با بازی حامد کمیلی، آزاده صمدی، مهران احمدی، مسعود کرامتی، مریم سعادت، دانیال نوروش، محمد حیدری، مهسا باوفا و با حضور غزل شاکری در میان ۲۴ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره چهل و یکم فجر قرار دارد.

این فیلم سینمایی از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی و سومین ساخته سینمایی علیرضا صمدی پس از «بی‌نامی» و «صحنه‌زنی» محسوب می‌شود که در خلاصه داستان آن آمده است: «قرار نیست بخاطر بی‌آبرویی گذشته تو ما بی‌آبرو بشیم…»

اولین تیزر «یادگار جنوب» رونمایی شد

همچنین اولین تیزر فیلم سینمایی «یادگار جنوب» همزمان با آغاز اکران آثار بخش مسابقه چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شهرستان‌ها، رونمایی شد.

«یادگار جنوب» که اوایل تابستان امسال در تهران، گرمسار و قشم فیلمبرداری شده، یک عاشقانه متفاوت به کارگردانی حسین دوماری و پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند است.

این فیلم از معدود آثار مستقل و پربازیگرترین فیلم چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر محسوب می‌شود.

حسین دوماری و پدرام پورامیری نگارش دو اثر «شنای پروانه» و سریال «یاغی» را در کارنامه خود دارند و فیلم قبلی آنها با عنوان «جاندار» در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو شد.

الناز شاکردوست، وحید رهبانی، پژمان جمشیدی، مسعود کرامتی، ساناز سعیدی با حضور سحر دولتشاهی و صابر ابر بازیگران فیلم سینمایی «یادگار جنوب» هستند.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از نویسنده وکارگردان: حسین دوماری و پدرام پورامیری، تهیه‌کننده: مجتبی رشوند، مجری طرح: سعید زمانیان، مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، صدابردار: امیرنوبخت، تدوین: پویان شعله‌ور، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، جانشین تهیه: سید مهدی مرتضایی، مدیر تولید: محمدرضا دلنوازی، طراح چهره‌پردازی: مونا جعفری، طراح صحنه: محمد حسین کرمی، طراح لباس: سارا سمیعی، رنگ‌آمیزی تصاویر: مهران دوستی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، طراح جلوه‌های ویژه بصری: امیر ولی‌خانی، مدیر برنامه‌ریزی: صالح جوان، دستیاراول کارگردان: رضا عزیزی، منشی صحنه: مرجان تاجیک، عکاس: احمدرضا شجاعی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.