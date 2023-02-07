شهادت نوجوان فلسطینی در نابلس/ بیانیه گروه مقاومتی عرین الاسود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، در حمله بامداد امروز سه شنبه نظامیان صهیونیست به شهر نابلس، «حمزه الاشقر» نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شدت زخمی شد.

وزارت بهداشت فلسطین دقایقی بعد با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمزه امجد الاشقر نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی که در حمله صهیونیست‌ها به نابلس از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفته بود، به شهادت رسیده است.

گروه مقاومتی عرین الاسود نیز با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت شهادت این نوجوان فلسطینی، اعلام کرد: این نوجوان قهرمان فلسطینی در هنگام مقابله با یورش نظامیان صهیونیست به منطقه المساکن الشعبیه به شهادت رسید.

گفتنی است در جریان یورش های وحشیانه نظامیان صهیونیست از ابتدای سال جدید میلادی که ۳۷ روز از آن گذشته، تاکنون بیش از ۴۰ جوان فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده اند.