منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارش سنگین برف در استان اصفهان اظهار داشت: ارزیابی خسارات در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی چند روز اخیر جلسات مدیریت بحران در شهرستان‌های فریدونشهر، سمیرم و شهرضا برگزار شده است، افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر مسیر ۱۰۰ روستا در استان اصفهان مسدود است که ۶۰ مورد در سمیرم و ۴۰ مورد در فریدونشهر است.

ارتباط مخابراتی ۳۰ روستای سمیرم قطع است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به دلیل شدت بارش برف سایت مخابراتی ۳۰ روستا و همچنین جاده‌ها در شهرستان سمیرم قطع است، گفت: برق ۱۵ روستا نیز در استان قطع بود که خوشبختانه در حال حاضر وصل شده است.

وی همچنین به خسارت بارش‌ها به ۲۰۰ واحد مسکونی در سمیرم اشاره کرد و افزود: از شهروندان در خواست داریم در صورت احتمال ریزش سقف خانه‌هایشان زیر سقف نمانند و موضوع را به مسئولان شهرستان گزارش دهند.

خسارت ۷۰ میلیارد تومانی به بخش برق اصفهان

شیشه فروش در ادامه با اشاره به اینکه ۷۰ میلیارد تومان خسارت به بخش برق استان اصفهان بر اثر بارش‌های چند روز اخیر وارد شده است، اضافه کرد: در صدد ارزیابی دقیق خسارات و جبران آن با همکاری مسئولان کشوری هستیم.

وی تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که اولویت ما در استان بازگشایی مسیر دکل‌های مخابراتی است که با همکاری هوانیروز اصفهان تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه در سمیرم ۹۰۰ کیلومتر راه و ۱۲ گردنه وجود دارد، ادامه داد: تاکنون ۲۲ کیلومتر راه برف روبی شده که این اقدام بسیار مهم است.

بارش ۴ متری برف در ارتفاعات سمیرم و فریدونشهر

وی با بیان اینکه درشهرستان‌های فریدونشهر و سمیرم شاهد بارش چهار متری برف در ارتفاعات بودیم، گفت: در شهرهای این دو شهرستان نیز بارش ۲ متری برف را داشتیم.

شیشه فروش در ادامه با اشاره به اینکه سقوط بهمن نیز در چندین نقطه استان منجربه مسدود شدن مسیرها شد، تصریح کرد: در مسیر «مارشنان» در کوهپایه سقوط بهمن دکل‌های مخابراتی را آسیب زد که با همکاری هوانیروز و اعزام نیروی فنی این ارتباط دوباره وصل شد.

وی با اشاره به اینکه استمرار بارش‌ها در هر ۲ سامانه جوی اول و دوم در استان اصفهان منجر به افزایش حجم بارش‌ها شد، تصریح کرد: باید توجه داشت که این بارش‌ها در سامانه دوم که ترکیبی از جریان‌های جنوبی و مدیترانه‌ای بود دارای رطوبت بالا و حجم بیشتری بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بارش ۱۰۰ میلیمتر بارش در شهر اصفهان را طی ۲۵ سال گذشته بی سابقه دانست و ابراز داشت: البته باید توجه داشت که بارش‌ها در استان منجر به آبگرفتگی معابر بود که شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری اصفهان باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به تخلیه آب از زیرگذرها شهرضا و دهاقان اشاره کرد و گفت: تخلیه آب از سیل بند اسلام آباد نیز ۲ روز زمان برد.

خسارت ۵۰۰ میلیارد تومانی به راه‌های اصفهان

شیشه فروش همچنین به بازگشایی جاده «هوک» در شهرضا به طول ۷ کیلومتر اشاره کرد و ادامه ادامه داد: باید توجه داشت که بارش‌های چند روز اخیر به یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان اصفهان ۵۰۰ میلیارد تومان آسیب زد.

وی افزود: خودروهای راهداری و برف روبی در استان اصفهان بیش از ۲۵ سال سن داشته و فرسوده هستند و از آنجایی که اصفهان معین استان‌های دیگر نیز هست ضروری است که هر چه زودتر تنخواه امدادی به اصفهان پرداخت شود.