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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۵۸

امیرعبداللهیان:

ایران آماده برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای فرمت ٣+٣ است

ایران آماده برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای فرمت ٣+٣ است

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه آمادگی کشورمان را برای برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای فرمت ٣+٣ (روسیه، ترکیه، ایران +سه کشور قفقاز جنوبی) در تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه که به منظور گفتگو و تبادل نظر با همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده است، امروز با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن استقبال از ارتقا همکاریهای دو کشور، لزوم توسعه و تحکیم این همکاری‌ها را مورد توجه قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به چالش جاری در سطح منطقه، لزوم همکاری‌های منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد و آمادگی کشورمان را برای برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای فرمت ٣+٣ (روسیه، ترکیه، ایران +سه کشور قفقاز جنوبی) در تهران اعلام کرد.

مقام روس نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی، ارتقای این همکاری‌ها را حائز اهمیت خواند.

کد مطلب 5714075

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