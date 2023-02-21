علت افزایش قیمت ارز در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سهشنبه دوم اسفند ماه) جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با هدف بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز برگزار شد.
چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود برای کنترل قیمت ارز را در این جلسه ارائه دادند.
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سهشنبه دوم اسفند ماه) جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با هدف بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز برگزار شد.
چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود برای کنترل قیمت ارز را در این جلسه ارائه دادند.
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