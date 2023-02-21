  1. سیاست
  2. مجلس
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۲۷

علت افزایش قیمت ارز در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد

علت افزایش قیمت ارز در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه‌شنبه دوم اسفند ماه) جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با هدف بررسی علت نوسانات و افزایش قیمت ارز برگزار شد.

چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود برای کنترل قیمت ارز را در این جلسه ارائه دادند.

کد مطلب 5714155
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها