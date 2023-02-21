به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص نگرانی دانشجویان افغانستانی از شایعه کذب «عدم ثبت‌نام دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌ها با کارت آمایش» گفت: تمامی دانشجویان افغانستانی در نیم سال تحصیلی جاری با کارت آمایش توانسته‌اند در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند و تا کنون هیچ دانشگاهی به دلیل نداشتن کارت آمایش از ثبت‌نام دانشجویان افغانستانی ممانعت ننموده است.

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: ثبت‌نام با کارت آمایش به منظور تسهیل در امور تحصیلی دانشجویان افغانستانی مانند سنوات گذشته همچنان در تمامی دانشگاه‌ها انجام می‌شود به طوری که دانشجو می‌تواند با استفاده از این کارت و تعهد مبنی بر اخذ گذرنامه در صورت رفع محدودیت‌ها نسبت به ثبت نام خود در دانشگاه اقدام کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان برای ما از هر چیزی مهم‌تر است؛ تصریح کرد: طبق هماهنگی با مجموعه‌های مرتبط در خصوص امور دانشجویان بین‌الملل و تمهیدات صورت گرفته با سفارت افغانستان در ایران، پیش‌بینی می‌شود تا قبل از مهر ماه ۱۴۰۲ امکان صدور گذرنامه برای دانشجویان فراهم گردد و تا زمانی که سفارت افغانستان صدور گذرنامه دانشجویان را به تعویق اندازد، هیچ دانشجویی به دلیل نداشتن گذرنامه از تحصیل محروم نخواهد شد.

داداش‌پور ادامه داد: سیاست وزارت علوم تسهیل در امور دانشجویان بین‌الملل و جذب حداکثری آنها در ایران است، به همین منظور امور کنسولی مستقر در دانشگاه‌ها و سازمان امور دانشجویان همواره پیگیر وضعیت تحصیل دانشجویان بین‌الملل از جمله دانشجویان کشور افغانستان بوده و اولویت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان افغانستان و جذب آنان به خصوص در شرایط فعلی را که از سیاست‌های آموزش عالی محسوب می‌شود، سرلوحه کار خود قرار داده است.

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران گفت: بر اساس شیوه‌نامه جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی، تحصیل در جمهوری اسلامی ایران تنها با گذرنامه الکترونیکی معتبر امکانپذیر است، ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور افغانستان، دانشجویان این کشور از شیوه‌نامه فوق الذکر مستثنی هستند و تا صدور گذرنامه، کارت آمایش برای ثبت‌نام این دانشجویان بلامانع خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر جزو ۱۵ کشور دنیا در جذب دانشجویان بین الملل است؛ افزود: در حال حاضر بیشترین دانشجویان بین‌الملل شاغل به تحصیل در کشور جمهوری اسلامی ایران، از کشور عراق هستند و علاوه بر عراق و افغانستان و پاکستان از ۸۸ کشور دنیا، قریب به یکصدهزار دانشجو در دانشگاه‌های ایران به تحصیل اشتغال دارند.

داداش‌پور در پایان خاطر نشان کرد: سازمان امور دانشجویان تلاش خواهد کرد با برقراری ارتباطات و رایزنی با سفارت افغانستان در ایران و هماهنگی با سایر دستگاه‌های زیربط و نیز سفارت ایران در افغانستان و رعایت پروتکل‌ها، مشکلات موجود از جمله موضوع صدور گذرنامه را هر چه سریع‌تر به سامان رساند، تا نیازی به راه‌حل‌های مقطعی و احتمالاً مشکل آفرین نباشد و تا زمانی که این مهم جامه عمل به خود نپوشیده، کارت آمایش، حکم گذرنامه برای دانشگاه‌های ما را دارد و هیچ دانشجویی از تحصیل باز نخواهد ماند.