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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

اسحاقی در صحن مجلس:

اگر کاری نکنیم، سال آینده با بحران دارو مواجه می‌شویم

اگر کاری نکنیم، سال آینده با بحران دارو مواجه می‌شویم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر کاری نکنیم، سال آینده به دنبال عدم تامین ارز ترجیحی با بحران دارو و کمبود تجهیزات پزشکی هم مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن سال جاری، گفت: مردم در این روز کاری کردند کارستان و به معنای واقعی مشت به دهان دشمنان نظام و انقلاب کوبیدند حال اگر می‌خواهیم کاری کنیم معتقدم مجلس باید وقتش را در خصوص بررسی ابعاد مختلف مسائل اقتصادی صرف کند.

وی تصریح کرد: بنده به صورت شفاف می‌گویم که اگر کاری نکنیم سال دیگر با بحران کمبود دارو مواجه خواهیم شد. در صورت عدم توجه به حوزه دارو و درمان ما در سال دیگر در کنار مسائل اقتصادی در حوزه درمان نیز به دنبال عدم تأمین ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت ارز با بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد.

کد مطلب 5714370
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • بهروز IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      الان مشکل دارو نداریم؟؟؟؟؟؟

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