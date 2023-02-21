به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن سال جاری، گفت: مردم در این روز کاری کردند کارستان و به معنای واقعی مشت به دهان دشمنان نظام و انقلاب کوبیدند حال اگر می‌خواهیم کاری کنیم معتقدم مجلس باید وقتش را در خصوص بررسی ابعاد مختلف مسائل اقتصادی صرف کند.

وی تصریح کرد: بنده به صورت شفاف می‌گویم که اگر کاری نکنیم سال دیگر با بحران کمبود دارو مواجه خواهیم شد. در صورت عدم توجه به حوزه دارو و درمان ما در سال دیگر در کنار مسائل اقتصادی در حوزه درمان نیز به دنبال عدم تأمین ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت ارز با بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد.