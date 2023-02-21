به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی با تأکید بر استفاده نتایج حاصل از مولدسازی املاک آموزش‌وپرورش برای مدرسه‌سازی اظهار داشت: اساساً ارتقای ارزش دارایی‌های دولت در شرایط اقتصادی فعلی از هوشمندانه‌ترین تصمیمات مدیریتی است.

وی افزود: در شرایطی که مدارس نوساز نیمه‌تمام به‌خصوص مدارس خیری جهت تکمیل و بهره‌برداری به تخصیص منابع مالی نیاز دارند، رهاسازی املاک بلااستفاده و راکد نگه‌داشتن سرمایه‌های ملی خطایی استراتژیک و بزرگ به شمار می‌رود. باید با سرعت همراه با دقت و مراقبت لازم نسبت به اجرای مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دولت در آموزش‌وپرورش برنامه جدی داشته باشیم.

مولدسازی یک تکلیف قانونی است

دبیر کارگروه مولدسازی املاک آموزش‌وپرورش در ادامه گفت: مولدسازی سلیقه یک فرد یا دستگاه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است. بر اساس بند (ی) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آموزش‌وپرورش باید از طریق مولدسازی املاک مازاد و بلااستفاده، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را (با اولویت مدارس خیر ساز) تکمیل و فضاهای استاندارد و ایمن برای دانش آموزان آماده نماید.

فقط املاک بلااستفاده و مازاد دولتی مشمول طرح مولدسازی هستند

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: تصور برخی بر این است املاک فعال و یا املاک خیر ساز نیز در مسیر طرح مولدسازی قرارگرفته است. هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. موارد احتمالی پس از بررسی اولیه و در مرحله تثبیت سند مالکیت اصلاح خواهد شد. اساساً املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی ساز نباشد، نمی‌تواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد، مگر آنکه فرد خیّر برنامه‌های ارتقایی برای خدمات آموزشی آن ملک داشته باشد که با نظارت و رضایت ایشان فضای استاندارد و ایمن برای دانش آموزان آماده خواهد شد.

خیرین محترم مدرسه‌ساز سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ما هستند و بدون مشورت با آنان حتی بازسازی دوباره مدارس انجام نخواهد گرفت تا چه رسد به فروش و مولدسازی املاک آنان. وزیر آموزش‌وپرورش و همه ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران همواره به تکریم و اعمال‌نظر خیرین عزیز توجه دارند و تجلیل از خدمات این عزیزان در تمامی سطوح مورد تأکید است.

مولدسازی دارایی‌های دولت، مأموریت مشترک قوای سه‌گانه است

خان محمدی در ادامه افزود: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران مصمم هستند به‌طور منسجم و باقدرت و شفافیت کامل یک‌بار برای همیشه بار سنگین املاک و دارایی‌های مازاد را به نفع نظام و مردم در مجاری قانونی مصوب به سرانجام برسانند. تمامی مراحل مولدسازی بر اساس آئین‌نامه اجرایی مربوطه که در مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۴۰۱ در دومین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور به تصویب رسیده عملیاتی می‌گردد و سران سه قوه و نمایندگان رسمی آنان بر آن نظارت مستقیم دارند. در صورت مشاهده هرگونه انحرافی از روندهای قانونی برخوردهای اداری و قضائی با متخلفین انجام می‌پذیرد. مصونیت ذکرشده در آئین‌نامه مزبور مربوط به تسهیل در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی برای برداشتن این بار عظیم بر زمین‌مانده است ضمن اینکه همه در اجرای قانون باید پاسخگو باشد.

منابع آزادشده املاک مازاد هر منطقه و شهرستان در همان نقطه هزینه می‌شود

دبیر کارگروه مولدسازی املاک آموزش‌وپرورش بیان داشت: طبق نص صریح قانون، منابع آزادشده از طریق مولدسازی املاک بلااستفاده و مازاد در همان منطقه و شهرستان برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام هزینه می‌شود. آموزش‌وپرورش در راستای تحقق عدالت تربیتی مصمم است فضای آموزشی ایمن و استاندارد موردنیاز دانش‌آموزان را با حمایت دولت و ساماندهی املاک مازاد خود تأمین نماید، لذا انتظار آن است همه دستگاه‌ها و مردم عزیز ما را در این امر خطیر یاری کنند.

املاک مازاد پس از ارزش افزایی واگذار می‌گردد

خان‌محمدی در پایان گفت: خوشبختانه با حمایت‌های دولت و همه استانداران، در یک فرآیند کاملاً شفاف و منصفانه املاک مازاد آموزش‌وپرورش پس از تغییر کاربری و ارزش افزایی، توسط کارشناسان رسمی ارزش‌گذاری نهایی می‌شود و همه مردم می‌توانند طی مراحل قانونی در فرآیند تهاتر یا خرید این املاک شرکت نمایند. سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز این املاک را به بالاترین پیشنهاد تهاتر یا خرید واگذار می‌کند. همه مردم می‌توانند در اتاق شیشه‌ای مولدسازی ناظر این جریان باشند و در صورت ابهام در هر مرحله ما را از نظرات و تذکرات خود بهره‌مند کنند.