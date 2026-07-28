به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه شنبه پس از پایان جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات این نشست، اظهار کرد: موضوع اصلی جلسه امروز، بررسی روند مولدسازی دارایی‌های دولت بود؛ فرآیندی که بر اساس آن املاک بلااستفاده یا مازاد دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برای بهره‌برداری بهینه تعیین تکلیف می‌شوند.

وی با بیان اینکه املاک مشمول این طرح شامل زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی است، افزود: بخشی از این املاک طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف بلااستفاده مانده‌اند و برخی دیگر نیز در نتیجه ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان املاک مازاد شناخته می‌شوند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت انجام می‌شود، گفت: در جلسات کارگروه مولدسازی، وضعیت این املاک بررسی و در صورت تصویب، از طریق مزایده و مطابق ضوابط قانونی به فروش خواهند رسید.

حق‌شناس با بیان اینکه بخشی از املاک بررسی‌شده متعلق به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه گیلان و برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: منابع حاصل از فروش این املاک در همان استان و برای توسعه و تکمیل ساختمان‌های دولتی، فضاهای آموزشی، دانشگاهی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز هزینه خواهد شد.

وی از بررسی املاک به ارزش حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نشست امروز خبر داد و گفت: بخشی از این موارد به تصویب رسید و درباره بخشی دیگر نیز مقرر شد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر، در جلسه آینده کارگروه تصمیم‌گیری شود.