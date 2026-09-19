داداشی: مولدسازی اراضی آموزش و پرورش گیلان برای توسعه مدارس دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در مقاطعی که خیران برای ساخت مدارس اقدام می‌کردند، زمین‌های بزرگی برای احداث واحدهای آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی افزود: در گذشته استانداردهای فعلی برای احداث مدرسه وجود نداشت و در برخی موارد خیران زمین‌هایی با مساحت بسیار بیشتر از نیاز یک واحد آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار داده‌اند.

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه این اراضی ظرفیت ارزشمندی برای آموزش و پرورش محسوب می‌شوند، تصریح کرد: امروز می‌توان با استفاده از ظرفیت مولدسازی و در چارچوب قانون، از این املاک برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استان بهره گرفت.

وضعیت نامناسب برخی مدارس نیازمند رسیدگی است

داداشی با اشاره به وضعیت برخی مدارس استان گیلان گفت: متأسفانه تعدادی از فضاهای آموزشی در شهرستان‌ها به مرور زمان از بین رفته یا شرایط مناسبی ندارند و دانش‌آموزان و معلمان در برخی از این مدارس با کمبود امکانات و فضای آموزشی مناسب مواجه هستند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت موجود و با مدیریت مناسب املاک آموزش و پرورش، زمینه نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی فراهم شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح مولدسازی افزود: زمین‌ها و املاک ارزشمند آموزش و پرورش در استان باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شده و منابع حاصل از آن برای توسعه فضاهای آموزشی هزینه شود.

درخواست برای تأمین اعتبار ساخت مدرسه در آستارا

داداشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در جلسه اظهار کرد: در آستارا مدرسه‌ای با مقیاس بزرگ در حال احداث است و یک خیر برای مشارکت در ساخت این مدرسه اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: این خیر آمادگی دارد ۵۰ درصد هزینه ساخت مدرسه را تأمین کند و انتظار داریم دولت نیز تأمین ۵۰ درصد باقی‌مانده اعتبار را بر عهده بگیرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با درخواست از مسئولان استان برای حمایت از این پروژه گفت: امیدواریم این موضوع به عنوان یکی از مصوبات جلسه مورد توجه قرار گیرد تا با تأمین سهم دولت، عملیات ساخت مدرسه با سرعت بیشتری دنبال شود.